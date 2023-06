Associação EPIS vai premiar 50 alunos com semana dedicada à biodiversidade

Um grupo de 50 alunos vai ser premiado pelo seu sucesso escolar com uma semana dedicada à biodiversidade local, de 3 a 7 de julho. Esta iniciativa é promovida pela Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social.

O prémio leva os alunos premiados com idades entre os 14 e os 18 anos a fazer uma visita a várias empresas e instituições "para conhecer as boas práticas na área da sustentabilidade ambiental e criar vídeos com mensagens de sensibilização para as causas ambientais e preservação da biodiversidade", lê-se no comunicado enviado às redações.

"Mais do que premiar a melhoria do sucesso escolar destes alunos, queremos que estes estudantes cresçam a ser uma voz ativa na promoção da biodiversidade local e que sensibilizem os que lhes são próximos para a importância da manutenção dos ecossistemas naturais do nosso país", refere Diogo Simões Pereira, diretor geral da EPIS, citado em comunicado.

Um dos destaques desta semana é a atividade de recolha de resíduos e o arranque de espécies invasoras na Lagoa Pequena de Albufeira, em Sesimbra, no dia 3 de julho.

O programa de atividades conta ainda com um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Jardim Botânico Tropical, e com o ex-Presidente Aníbal Cavaco Silva, no Gabinete Sacramento, no dia 5 de julho.

Durante a semana, os alunos vão visitar o Oceanário de Lisboa, o Borboletário Tropical de Constância, participar em sessões sobre "Preservação da biodiversidade", "Gestão florestal sustentável" e "Produção de energia limpa e proteção da biodiversidade local".