Assédio laboral na classe médica. Do silêncio à denúncia existem "anos de sofrimento"

Maria é médica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e já levou ao Tribunal de Trabalho de Coimbra uma ação contra o diretor do seu serviço e contra o próprio hospital por assédio laboral, mas o caso não chegou a julgamento, acabou num acordo que a coloca como médica do serviço em que está, com consulta no centro de referência de onde o seu nome foi retirado e com tarefas bem definidas, mas o seu advogado diz não estar a ser cumprido. O seu caso não é único. Há muitos mais..O bastonário dos médicos, Carlos Cortes, assumiu isso ao DN, em julho. O diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, na mesma altura, afirmava que o assédio "é uma situação intolerável" e que ninguém poderia ser "conivente" com a sua prática..A presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) reconhece ao DN que uma situação de assédio "traz anos de sofrimento aos médicos, de exaustão psicológica e de burnout"..Joana Bordalo e Sá explica: "Normalmente, quando uma situação chega ao sindicato é porque o médico já ultrapassou o seu limite. É uma prática de muitos anos e não do último mês. E muitas vezes a precisar de apoio psicológico e psiquiátrico"..A médica concorda que o assédio laboral na classe "ainda é muito silenciado" e que as queixas registadas nos sindicatos da federação não correspondem, de todo, à realidade que existe nas unidades de saúde. Só este ano, o Sindicato dos Médicos do Norte, que integra a Fnam, recebeu duas dezenas de queixas..O bastonário concorda que é silenciado, mas que as queixas começam a chegar cada vez mais à ordem. E foi esta preocupação que levou a Fnam a criar um Guia para Lidar com o Assédio, para que "os médicos estejam mais informados sobre esta prática e saibam o que podem fazer para se defender". A Ordem dos Médicos criou também um "canal informático para denúncias"..Mas afinal o que é o assédio laboral? A questão parece inusitada, mas a verdade é que tanto a dirigente da Fnam como o bastonário concordam que quando muitos médicos chegam aos sindicatos e à ordem não têm noção de que estão a ser sujeitos a uma situação d assédio laboral. "Na classe médica é uma prática que ainda é vista como normal. Por isso, é muito importante que os profissionais saibam o que é o assédio, que percebam que estão a ser vítimas e que atuem em conformidade", refere Joana Bordalo e Sá..As situações de assédio laboral não são novas e estão acauteladas na lei há algum tempo. Aliás, a prevenção do assédio no trabalho, em particular o assédio moral, foi reforçada nas alterações introduzidas pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, no Código do Trabalho, ao estipular que "é proibida a prática de assédio, em qualquer das suas modalidades, moral ou sexual..A lei diz que "o assédio é moral quando se traduz em ataques verbais de conteúdo ofensivo ou humilhante, ou em atos mais subtis, podendo abranger a violência física e psicológica, visando diminuir a autoestima da vítima e, até, a sua desvinculação do posto de trabalho"..A presidente da Fnam alerta para o facto de "haver muitos hospitais já com circuitos operacionais para a denúncia do assédio, mas a questão é que os profissionais não se sentem à vontade para o fazer porque já sabem que depois a confidencialidade dos dados não existe". E quanto ao facto de dirigentes e delegados sindicais estarem sujeitos a esta realidade, a médica explica: "Até estamos mais expostos, porque alertamos mais para o que está a ser feito mal"..No caso dos médicos, o assédio é, na esmagadora maioria dos casos, exercido por chefias intermédias, "nomeadas pelas administrações, que depois acabam por ser coniventes nesta prática", refere. Por isso, diz, "se houvesse uma cultura em que os trabalhadores pudessem ter uma voz mais ativa e participativa no funcionamento das unidades, como as chefias serem eleitas pelos seus pares, se calhar o assédio nem acontecia".