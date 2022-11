Em Portugal, um milhão de pessoas já opta pelos caminhos do veganismo, vegetarianismo e flexitarianismo. "Muitas delas para ter um melhor balanço nutricional e para comer menos carne animal, mas muitas, e especialmente os mais jovens, pela consciência que a carne animal tem uma pegada ecológica muito maior", explica Bruno Martiniano, Business Unit Manager de Confectionery & Food da Nestlé, para assinalar este Dia Mundial do Veganismo, que quer consciencializar sobre os benefícios do veganismo para as pessoas e para o meio ambiente.

Cada vez mais os consumidores optam por refeições à base de pratos vegetarianos, por diversos motivos - a saúde e a consciência das vidas animais, além das consequências da sua exploração, são as principais razões para muitos fazerem esta mudança.

Começar a jornada para o vegetarianismo ou o veganismo pode ser uma mudança complicada, mas não precisa de ser de uma só vez, esta é uma caminhada que se pode ir fazendo. Começar a introduzir refeições de base vegetariana no dia a dia pode ser o início desta jornada. Aqueles que começam este processo de introdução chamam-se os flexitarianos. Continuam a consumir carne e peixe mas também se mostram flexíveis para consumir pratos de base vegetal.