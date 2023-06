"As escolas são um reflexo da comunidade em que estão inseridas"

Uma "operação comercial" (João Costa). "Fraude" (Mário Nogueira). "Comparação injusta" (Filinto Lima). Muitas são as reações adversas ao ranking que classifica os resultados das escolas em Portugal no âmbito dos exames nacionais decorridos em 2022.

Perante os resultados divulgados ontem, que apontam assimetrias entre o Norte e o resto do país, um aumento das escolas com média negativa nas provas nacionais do 9.º ano e o predomínio de escolas privadas no topo da tabela, os dirigentes das associações que representam os diretores de escolas não dizem estar surpreendidos.

Para Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), os resultados apresentados "são muitas vezes potenciados pelo fator explicações" e pelo contexto socioeconómico dos alunos do país, "não refletindo a dinâmica e o mérito das escolas".

Também Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), aponta as diferenças socioeconómicas entre os alunos, especialmente tendo em conta os resultados do ensino público e privado.

"As escolas refletem as comunidades em que estão inseridas. Se a comunidade for equilibrada, sólida e economicamente estável, os resultados são naturalmente melhores. Se a comunidade for disfuncional, os resultados também vão condizer", explica ao DN.

Aliás, para Manuel Pereira "os professores fazem a diferença e contribuem para que os resultados sejam melhores do que o esperado". No entanto, defende que "se trocarmos os professores da escola que está em primeiro lugar da lista do ranking, com os que estão em último lugar, no final do ano tenho a certeza que os resultados não seriam muito diferentes".

Preocupado com a "descida abrupta das médias do nono ano de escolaridade" em que mais de 50% das escolas tem resultados negativos, Filinto Lima defende que esta situação poderá estar relacionada com os constrangimentos provenientes da pandemia, que foi "prejudicial para todos os alunos, até mesmo para os dos estratos socioeconómicos mais elevados".

Por esse motivo, o presidente da ANDAEP destaca ser necessário a continuação e melhoramento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, no próximo ano letivo, para colmatar as dificuldades dos alunos.

Já Manuel Pereira nota o desequilíbrio das notas entre o Norte (que lidera o topo do ranking) e o Sul do país, apontando a falta de professores como principal causa para as diferenças nas escolas.

"Lisboa é uma zona onde a estabilidade profissional é mais baixa do ponto de vista dos professores. Há maior falta de docentes, uma percentagem menor de professores dos quadros... enquanto no norte há uma maior estabilidade dos corpos docentes e economicamente as situações das famílias são mais favoráveis", afirma. Logo, "após a pandemia é possível reconhecer muitos problemas nas escolas e é preciso repensar o currículo em Portugal. Há uma sobrecarga curricular para os alunos desde o primeiro ano do primeiro ciclo e é preciso começar a focar no que é essencial: a leitura, a escrita, o pensamento e o cálculo"

Desvalorizar rankings é "muito perigoso"

Numa perspetiva diferente, Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) aplaude a realização do ranking das escolas, referindo que "é graças a estes dados que o Ministério da Educação tem vindo a tornar pública mais informação sobre parte do que acontece nas escolas".

À vista disso, Rodrigo Queiroz e Melo reforça que "desvalorizar os rankings é muito perigoso porque desvaloriza o acesso à informação".

Quanto aos resultados que indicam apenas uma escola pública nos primeiros 30 lugares do ranking, o diretor da AEEP relembra o mérito das instituições de ensino privado e desvaloriza possíveis acusações de inflação de notas. "É pura desinformação", diz.

"O ranking é feito a partir das notas dos exames nacionais, que são iguais para todas as escolas e classificados anonimamente. Portanto, estes dados só vêm mostrar que esta questão da inflação de notas pode ser falsa. Na verdade, as escolas que são acusadas de ter notas internas demasiado boas são as mesmas que têm as melhores notas nos exames", sublinha.

Assim sendo, "é cada vez mais perigoso comparar as notas internas com as notas dos exames" uma vez que o perfil dos alunos é "exclusivamente avaliado nas notas internas" e não nas provas.

Ainda, Rodrigo Queiroz e Melo considera "exagerado" considerar apenas o estatuto socioeconómico dos alunos como influência na vida académica. "Desvalorizar os alunos que se esforçam e têm resultados por causa do seu estatuto não só é injusto para os alunos de estatuto socioeconómico elevado, como é uma enorme injustiça para os alunos que não têm tantas possibilidades, mas que mesmo assim têm ótimos resultados", conclui.

