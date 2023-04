O que é que fazem as Equipas Multidisciplinares Especializadas (EME)?

O nosso trabalho, muitas vezes, é desconstruir o medo que as vítimas têm dos Órgãos de Polícia Criminal (OPC), o que pode estar associado às vivências dos países de origem, às ameaças dos exploradores. O objetivo é que se sintam com capacidade para colaborar com o processo judicial. E acompanhamos no acolhimento e proteção.

Qual é o perfil das vítimas?

Tenho dificuldade em fazer um perfil tanto da vítima, como do agressor. Todos podemos ser alvo de uma proposta fraudulenta, um logro. Fala-se muito da vulnerabilidade associada às vítimas de tráfico de seres humanos, mas esta vulnerabilidade é altamente subjetiva. Numa situação de desemprego, de maior fragilidade psicológica, posso não ver todos os indícios presentes numa oferta de emprego, de um relacionamento amoroso, de uma viagem. Pelas minhas mãos, passaram centenas de presumíveis vítimas, têm perfis, níveis socioeconómicos, vivências e experiências de vida muito distintas.