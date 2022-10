As certezas a 282 dias da Jornada Mundial da Juventude 2023

Entre 1 e 6 de agosto de 2023, Portugal vai receber a Jornada Mundial da Juventude. O Comité Organizador Local (COL) promoveu ontem um encontro onde fez um ponto de situação sobre este evento que vai trazer o Papa a Portugal. Eis as principais dúvidas que se levantam quando faltam 282 dias para a JMJ.

Onde vai ser a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)?

A Jornada Mundial da Juventude vai acontecer no Parque Tejo, na zona do Parque das Nações, em Lisboa. Esta zona está a ser reabilitada para receber a JMJ e será posteriormente utilizado como espaço verde e de lazer para a cidade. Além deste ainda não há confirmação quanto a locais onde vão acontecer os vários eventos.

Quem está a trabalhar na organização da JMJ Lisboa 2023?

A maioria das pessoas que está a trabalhar na organização da JMJ são voluntários de longa, média e curta duração.

Os voluntários de longa duração serão 22 e vêm de vários locais do mundo. Já chegaram quatro a Portugal, outros 12 estão à espera de documentação para entrar no país, e ainda há seis vagas disponíveis.

Os voluntários de curta duração só chegarão à Jornada na semana anterior ao seu início. Até lá estão a receber formação e materiais para se organizarem da melhor forma. São esperados entre 10 a 15 mil voluntários, que serão divididos em grupos.

Quando começam as inscrições para a JMJ Lisboa 2023?

Está previsto que as inscrições comecem até ao final do mês. Os peregrinos, voluntários e bispos terão de fazer a inscrição no site da Jornada, tal como as instituições que queiram fazer parte da Feira Vocacional, e os grupos que queriam participar no Festival da Juventude.

Tenho de pagar para ver o Papa? E para participar?

Não se paga para ver o Papa na Jornada Mundial da Juventude.

Uma das formas de financiamento da Jornada é a participação dos peregrinos que se inscrevem e escolhem um pacote peregrino, que é opcional. Os pacotes peregrino variam de acordo com a modalidade (semana completa, fim de semana ou vigília e missa de envio) e todos eles incluem de base transporte, seguro e kit peregrino, variando apenas a oferta de alimentação e alojamento. Os valores vão dos 50 aos 255 euros.

Como vai funcionar o alojamento de peregrinos?

O alojamento de peregrinos vai ser feito em duas modalidades: em famílias de acolhimento ou em espaços coletivos como pavilhões, escolas, ginásios, entre outros. A identificação destes alojamentos está a ser feito pelas dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém.

A escolha destas regiões tem como objetivo "garantir que os peregrinos não estejam a mais de duas horas do centro de Lisboa", explicou Duarte Ricciardi, secretário executivo do Comité Organizador Local (COL).

O secretário executivo do COL adiantou que devido à pandemia só recentemente teve início o processo de divulgação desta possibilidade de alojamento junto de eventuais famílias de acolhimento. Estes contactos têm ainda como objetivo evitar o possível desconforto de algumas pessoas com a possibilidade de receber alguém vinda de fora de Portugal numa altura em que a pandemia ainda não está totalmente ultrapassada. O COL também já foi informado por alguns países que os seus representantes não vão recorrer a esta modalidade devido às suas próprias regras quanto à escolha de alojamentos privados.

Posso participar na Jornada Mundial da Juventude se não for católico?

Sim. "Queremos que todos os jovens se sintam convidados e bem-vindos na Jornada independentemente da sua origem, igreja, religião, etc. ", afirma Duarte Ricciardi.

O que são os Dias nas Dioceses?

Os Dias nas Dioceses acontecem na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude. Jovens de todo o mundo são integrados em Dioceses de todo o país, incluindo nas Ilhas, para se integrarem e estarem junto das comunidades.

"Uma percentagem significativa dos jovens vem na semana antes da Jornada para participar nestes dias", prevê D. Américo Aguiar, presidente e Coordenador-Geral da Fundação JMJ Lisboa 2023.

E se estiver longe do palco enquanto está a acontecer algo que quero ver?

Vão ser colocados ecrãs em todo o recinto para que os peregrinos possam acompanhar todos os momentos. "Esta é a primeira Jornada em que grande parte dos peregrinos são nativos digitais, o ecrã é parte das suas vidas", diz o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar.

Porque é que a APAV é parceira da JMJ?

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é parceira da Jornada para prevenir acidentes com participantes. A vasta experiência da Associação e o atual momento da crise de abusos na Igreja foram tidos em conta nesta parceria.

Uma das recomendações feita pela Associação já foi cumprida, com a entrega do registo criminal de todos os voluntários e membros do COL.

sara.a.santos@dn.pt