"As águas residuais constituem um verdadeiro tesouro de informação relacionada com Saúde Pública"

Água e Saúde é o tema que suscita hoje o debate (18.00, via Zoom) no âmbito da iniciativa A Água - Um Bem Essencial à Vida, organizada pela Academia das Ciências de Lisboa. A antecipar o momento que tratará de questões ligadas às águas residuais e indicadores de Saúde Pública, conversámos com Nuno Brôco, presidente do conselho de administração da Águas do Tejo Atlântico.