Artista expõe "manguito" em frente ao Palácio de Belém

Em frente ao Palácio de Belém, foi exposto esta segunda-feira, às 07:30, um "manguito" de mais de dois metros de altura, autoria do artista Carlos Oliveira, com intervenção artística do coletivo Malibu Ninjas.

Uma manifestação que ilustra "o momento em que vivemos, de descontentamento popular em relação à desgovernação, à hipocrisia e à corrupção", declara o escultor sobre a obra inspirada na figura do Zé Povinho de Bordalo Pinheiro. "A favor da verdade, da democracia, da justiça e da paz", acrescenta Carlos Oliveira nas redes sociais.

A peça foi instalada nas imediações do Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ao JN, o artista contou que as autoridades pediram para mudar a obra de local.

"A polícia aconselhou a retirar do sítio onde tínhamos colocado inicialmente e a pôr [a peça] para dentro do jardim", contou Carlos Oliveira. "Somos gente de bem e gente pacífica", disse ainda o escultor ao jornal, afirmando que não espera "problemas" com esta instalação. Escreve o JN que ao final do dia será decidido se a obra ficará naquele local ou será recolhida.

Inicialmente foi colocada no passeio em frente ao Palácio de Belém, tendo sido depois instalada no Jardim Afonso de Albuquerque.

A peça, com mais de dois metros de altura e inspirada na figura do Zé Povinho, de Bordalo Pinheiro, é feita de alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro, e pesa 70 quilos. Explica o JN que esta peça foi feita há cerca de 10 anos para uma outra ocasião.