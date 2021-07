Arrancou julgamento de Ricardo Salgado com audição de ex-contabilista do BES

Chegada do advogados de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho (E) e Adriano Squilacce, para o início do julgamento do ex-banqueiro

O ex-banqueiro Ricardo Salgado começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa, com a audição da primeira testemunha, Machado da Cruz, contabilista do BES entre 2004 e 2014.

Trinta minutos depois da hora marcada, o julgamento de Ricardo Salgado arrancou hoje às 14:30 com a audição de Francisco António Machado da Cruz, de 62 anos e que atualmente está desempregado.

Ao coletivo de juízes, Machado da Cruz explicou que é licenciado em gestão e que foi "colaborador no Grupo Espírito Santo", onde foi "responsável pela contabilidade" durante uma década, entre 2004 e 2014.

O ex-banqueiro de 77 anos voltou a não comparecer hoje no Campus da Justiça, onde à terceira tentativa começou o julgamento, em que responde por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito do processo Operação Marquês.

Além da sessão de hoje, o juiz Francisco Henriques já agendou sessões até finais de setembro.

O antigo presidente do BES foi pronunciado pelo juiz de instrução Ivo Rosa por três crimes de abuso de confiança, em processo conexo e separado da Operação Marquês.