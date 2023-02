Arquivos diocesanos revelam poucas culpas e sem castigo

Os arquivos diocesanos também foram analisados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Uma das conclusões é que são poucos os abusadores investigados pela hierarquia religiosa, apenas 48. E a hierarquia optou por mudar os padres de local; os que se afastaram foi "por doença" ou "velhice". As denúncias das vítimas foram desvalorizadas. Tudo para evitar o escândalo. Muito lentamente, esta abordagem estará a mudar, segundo o Grupo de Investigação Histórica (GIH).

Uma das primeiras conclusões da equipa de quatro investigadores, coordenada pelo historiador Francisco Azevedo Mendes, é precisamente "o contraste entre os níveis quantitativos dos testemunhos à Comissão Independente (CI) e a pouca documentação identificada relativa aos abusos sexuais de crianças". O que dizem "assinalar, de modo flagrante, a evolução da consciência social do fenómeno, mas também uma alteração da consciência individual do que presentemente se entende como abuso sexual".

Há muito pouca documentação nos arquivos da Igreja relativa à década de 50 - o estudo vai até 2020 -, sendo que o período entre 1960 e 1990 corresponde ao maior número de denúncias à CI. Estas aumentam com o desenrolar dos anos, com particular aumento nos mais recentes. Mas a verdade é que a maior parte dos casos não resulta numa punição, muito menos a adequada ao crime. A solução passa pela mudança do abusador de paróquia em paróquia, para fora da instituição onde foram relatados os abusos. Muitos destes párocos foram também professores, orientadores, dirigentes de movimentos religiosos e juvenis.

Investigar os arquivos diocesanos foi uma intenção anunciada no primeiro momento em que a CI começou a trabalhar, em janeiro de 2021. Mas só em outubro houve autorização para aceder a essa documentação por parte do GIH, e encontraram desde logo uma segunda clivagem: "a dispersão e a hierarquização quantitativa dos espaços diocesanos e dos institutos religiosos no que diz respeito aos abusos sexuais de crianças".

Esbarraram no "silêncio" - as vítimas não denunciavam. Nos 512 testemunhos validados pela comissão com mais outros 4303 denunciados - , quase metade das pessoas (48,2%) nunca tinha falado disso antes.

"Sinaliza um enquadramento social geral e, especificamente, um ambiente eclesial que importa conhecer melhor para medir com rigor o peso dos constrangimentos que contribuíram para um tão baixo número de denúncias. Os estudos que o procurem perceber poderão contribuir para que se chegue a uma consciência comunitária nacional mais aguda da dimensão dos abusos sexuais de menores: os que ocorreram no quadro institucional da Igreja Católica são uma parte diminuta, ainda que muito relevante, de um fenómeno cuja amplitude importa conhecer em toda a sua extensão", sublinha o GIH.

Pouco tempo para "quantificar" todas as incidências dos testemunhos" nas dioceses", mas "o suficiente", segundo Francisco Azevedo Mendes, para perceber o "contraste" entre os relatos junto da "Comissão e as respostas que o GIH recebeu por parte das dioceses e dos institutos religiosos relativamente à documentação que tinham nos seus arquivos sobre casos de abusos sexuais de crianças".

A equipa apresenta os resultados como "preliminares" e de "natureza prospetiva". A CI recomenda que se continue este trabalho de investigação dos arquivos.

100 padres no ativo

A CI está a finalizar uma lista dos abusadores, que entregará no final deste mês à Comissão Episcopal Portuguesa e ao Ministério Público. Estimam que sejam cerca de 100 padres no ativo.

Os pedófilos identificados nos arquivos da Igreja são 48 , segundo apurou o GIH, apenas 13 dos quais coincidem com os testemunhos da CI. Implicam pelo menos 55 vítimas. O GIH verificou processos de 23 abusadores, envolvendo 30 vítimas, sendo que 10 estão também na CI. Há mais padres investigados nas dioceses de Viseu (sete), Braga (seis), Aveiro, Beja e Guarda, cada uma com quatro. Números muito distantes dos relatados pela Comissão.

O GIH apresenta 20 casos por ordem cronológica. Há mais denúncias no século XXI, também uma maior movimentação por parte da hierarquia religiosa, mas com poucos resultados disciplinares, nomeadamente, a expulsão dos agressores.

Veja-se o exemplo do padre A., que nasceu em meados do século passado e cujos abusos foram denunciados no início deste século. Foi denunciado à Comissão Independente por um antigo aluno que frequentava a escola onde A. lecionava e que terá sido abusado em idade puberal. O denunciante, que à data teria 14 anos, menciona ainda um primo, também menor, que também terá sido abusado. Refere que os abusos ocorreram no gabinete de A. e que se prolongaram por dois anos. Em concreto, alude à manipulação de órgãos de abusado e abusador.

Este padre continua no ativo e tem desempenhado cargos de relevo na sua atual diocese, que é a mesma onde ocorreram os abusos.

