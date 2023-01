Armando Vara no dia em que se entregou na prisão de Évora

Armando Vara pode voltar a ser preso a qualquer momento pois o processo da Operação Marquês em que foi condenado a dois anos de prisão efetiva já transitou em julgado, avançou a SIC Notícias.

Armando Vara esteve preso durante dois anos por causa do processo Face Oculta, mas saiu antes do tempo com o perdão de penas da covid-19. Em julho de 2021, foi condenado a mais dois anos de prisão efetiva por branqueamento de capitais num processo extraído da Operação Marquês.

A defesa do antigo ministro recorreu para a Relação, perdeu e voltou a tentar recorrer para o Tribunal Constitucional, que também rejeitou os argumentos de Armando Vara. O processo transitou em julgado para o Tribunal da Relação em julho do ano passado.

Segundo a SIC Notícias, o tribunal está desde setembro a definir qual o tempo efetivo que Armando Vara tem para cumprir, juntando as penas parcelares dos processos Face Oculta e Operação Marquês e descontando os três anos em que esteve na cadeia e em prisão domiciliária. Só depois o juiz decidirá se Armando Vara regressa à prisão ou fica em liberdade.