Aprender a resistência, esperando nunca ter de a pôr à prova

Colóquio sobre a Insurreição no Gueto de Varsóvia - Lições para a Atualidade, com apoio do DN e da TSF, contou com Esther Mucznik, o embaixador Seixas da Costa, Irene Flunser Pimentel, Rui Tavares, José Manuel Saraiva, Rui Tavares e João Soares, o mentor da iniciativa. (Rita Chantre / Global Imagens)

À primeira vista não se repara nela, na fotografia de uma criança de mãos ao alto, rendida como outros judeus, ladeados por soldados alemães armados no cercado gueto de Varsóvia. Mas uma observação mais cuidada da fotografia feita para propaganda nazi - que serve de capa à exposição que passou pela Casa da Imprensa e seguirá agora em itinerância pelo país - torna óbvia a rapariga desafiadora, nos seus não mais de quatro anos, olhar fixo na câmara e a deitar a língua de fora. "Esta é também uma prova de resistência", nota a investigadora Irene Flusner Pimentel, explicando o quanto a insurreição do Gueto de Varsóvia, em 1943, nos ensina ainda.

Encerrados nas esguias ruas da capital polaca, passando entre os corpos dos que iam sucumbindo à fome e à violência da desumanidade a que estavam votados, aqueles judeus encontraram ainda força, ao fim de quatro anos, "para decidir como morreriam", resume a escritora e jornalista Esther Mucznik. "Foi uma luta pela dignidade", junta João Soares, que partilha com José Manuel Saraiva, Jorge Silva e Manuela Rego os créditos da exposição e do colóquio que reuniu ainda à mesa o embaixador Seixas da Costa e o historiador Rui Tavares, para debater o momento de extraordinária coragem e as lições que ainda podemos beber desse quase mês de insurreição.

Colóquio sobre a Insurreição no Gueto de Varsóvia - Lições para a Atualidade, com apoio do DN e da TSF, contou com Esther Mucznik, o embaixador Seixas da Costa, Irene Flunser Pimentel, Rui Tavares, José Manuel Saraiva, Rui Tavares e João Soares, o mentor da iniciativa. A subdiretora do DN, Joana Petiz, fez a moderação da conversa. © Rita Chantre / Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Eles reagiram quando puderam, até em campos de concentração o fizeram, mas houve muitas formas de resistência à monstruosidade do Holocausto, que passam também pela rapariga a deitar a língua de fora, por um sorriso, pela ajuda prestada a quem está ao do lado." Para Irene Flusner Pimentel, essas lições não podem ser esquecidas. Mesmo pelo esforço daqueles que garantiram que as suas histórias chegavam até nós, preocupando-se no meu do seu horror a registar e enterrar arquivos, fotografias, pedaços do que viveram, que foram encontrados anos mais tarde em locais tão improváveis como antigos bidões de leite. "Os arquivos são fundamentais para dizer aconteceu, como aconteceu, e esta revolta ensina-nos a todos, porque o que os nazis acharam que conseguiam esmagar em dois dias prolongou-se por quase um mês e inspirou outras revoltas."

Colóquio sobre a Insurreição no Gueto de Varsóvia - Lições para a Atualidade, com apoio do DN e da TSF, contou com Esther Mucznik, o embaixador Seixas da Costa, Irene Flunser Pimentel, Rui Tavares, José Manuel Saraiva, Rui Tavares e João Soares, o mentor da iniciativa. © Rita Chantre / Global Imagens

É aquilo a que Esther chama uma "revolta pela dignidade, pela escolha da própria morte", e que a João Soares e os demais organizadores do evento mobilizou para "honrar a memória dos insurrectos, que deram este exemplo fantástico".

E aprendemos alguma coisa desde então? Esther Mucznik é rápida: "Não." E depois junta o mais importante: "Mas isso não pode demover-nos da luta pelo conhecimento da História, por fazer tudo para que as lições sejam passadas."

Colóquio sobre a Insurreição no Gueto de Varsóvia - Lições para a Atualidade, com apoio do DN e da TSF. Na foto, da esquerda para a direita, Manuela , a investigadora Irene Flusner Pimentel, o embaixador Seixas da Costa, a escritora e jornalista Esther Mucznik, José Manuel Saraiva, Joana Petiz, João Soares e Rui Tavares © Rita Chantre / Global Imagens

"Como humanos, temos algo a fazer pelo nosso destino", concorda o historiador Rui Tavares. "Temos de ser otimistas e trágicos em simultâneo e fazer tudo para evitar que voltem a acontecer coisas como estas. E isso passa pela educação europeia, por dar aos jovens informação, exposições e livros, para que percebam que há toda uma Europa que se perdeu, uma Europa judaica cuja memória se perdeu para sempre."

Para o embaixador Seixas da Costa, isso passa não apenas por ensinar e recordar uma História de certa forma aplanada e costumizada a todo o continente, mas por recuperar as vivências próprias de cada um dos países que viveram a II Guerra Mundial, mesmo não estando envolvidos nas batalhas. "A recuperação de Aristides de Sousa Mendes foi dificílima e a sua figura, tão relevante, não existe até muito tarde na esquerda portuguesa", nota. "Há que fazer um trabalho de memória do modo como cada país viveu esses dias e recupera esta questão para a sua História, abrindo a discussão", remata o embaixador.

Irene Flunser Pimentel e Esther Mucznik na exposição Insurreição no Gueto de Varsóvia 1943. © Rita Chantre / Global Imagens

São lições difíceis de aprender, sobretudo porque a sua recordação nos mostra o lado pior da humanidade. Mas que é imperativo que sejam repetidas e se mantenham vivas para evitar que tornem a ser. "Espero que nunca precisemos de procurar forças para continuar a ser humanos", resume Rui Tavares, num colóquio que teve o apoio do DN e da TSF. A conversa pode ser ouvida ainda hoje, na antena.