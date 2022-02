Aprender à distância…em espanhol

Falamos da UNED - Universidade Espanhola de Educação à Distância, que inaugura esta 6.ª feira a sua sede lisboeta no Centro Galego de Lisboa, conhecido também por Xuventude de Galicia (Rua Júlio de Andrade, n.º 3), notável instituição fundada em 1908, onde, para além de se poder saborear a boa cozinha galega, é possível aprender a língua desta região autónoma de Espanha, a sua arte de percussão, a dança e o flamenco. A escolha não é ocasional e tem em conta as afinidades profundas, e de tantos séculos, entre galegos e portugueses.

Para a UNED, este é um passo muito importante, como nos conta Laura Alba, vice-reitora, responsável pelo pelouro da internacionalização, que veio a Lisboa para o ato de abertura: "É muito significativo para nós, que temos 61 centros em toda a Espanha e 22 fora, abrir este centro em Portugal. É um país irmão, a que nos ligam laços de Cultura e de História muito fortes, por isso, considerámos parte fundamental do plano estratégico da nossa universidade virmos também para cá. Estamos muito contentes e consideramos que a aposta na Educação é um ponto essencial para as relações entre os dois países."

E o que podem estudar os alunos portugueses na UNED? Laura Alba pensa imediatamente nos muitos jovens que aspiram a estudar no país vizinho: "Qualquer pessoa que deseje entrar numa universidade espanhola (sei, por exemplo, que há muitos candidatos a estudar Medicina em Espanha) podem fazer o exame de ingresso connosco, em Lisboa ou no Porto. Mas também podem fazer cursos de licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutoramento, temos 28 licenciaturas e muitas dezenas de mestrados, doutoramentos e pós graduações."

Mas a oferta não se fica por aqui e está muita atenta a uma sociedade e a um mercado de trabalho cada vez mais exigente em termos de formação ao longo da vida: "Somos a primeira universidade europeia a dispor de uma oferta de microtítulos, muito orientados para a especialização. Dou-lhe um exemplo: Se uma pessoa, para o seu trabalho, precisa de saber alguma contabilidade, pode fazer uma destas formações em vez de tirar toda a licenciatura em Economia. Mas quem diz Contabilidade, diz História, Antropologia ou Linguística."

Outra inovação são os chamados graus combinados, em áreas tão diversas como as Ciências Políticas, Direito ou a Informática, que permitem aos estudantes uma formação mais abrangente do que as tradicionais. "Só ainda não temos Medicina, embora tenhamos algumas formações que exigem combinações com o Instituto Médico", refere ainda Laura Alba.

Com a abertura duma aula no Porto, em colaboração com o Instituto Politécnico daquela cidade, com que foi assinado um protocolo no ano passado , Portugal torna-se assim o único país europeu, a par da Alemanha, onde para além de um centro haverá também um pólo de caráter presencial. Estes funcionam como extensões do centro do qual dependem, e é ali que os alunos podem fazer os seus exames presenciais, por exemplo. Embora os centros fora de Espanha tenham apenas tutores online, e não presenciais, contam com uma infraestrutura administrativa onde os alunos podem obter informações pessoalmente e realizar os procedimentos relacionados com os estudos que estão a efetuar. Os centros UNED tratam da parte presencial da sua metodologia, com tutoriais online ou presenciais ministrados por professores-tutores, uma figura exclusiva da UNED, além do necessário apoio administrativo. Os centros também procuram desempenhar um importante papel social nas cidades onde estão sediados, com a organização de atividades sociais e culturais.

Com a abertura deste centro, Lisboa junta-se a outras cidades europeias como Paris, Londres, Berlim, Bruxelas e Berna, onde já funcionam os centros da UNED. Nos países de língua portuguesa, já existia um centro em São Paulo, Brasil, mas existem também centros noutros países da América Latino-Americano, de língua espanhola (México, Lima, Caracas e Buenos Aires). Em Espanha, é de salientar que a UNED está presente em todas as províncias que fazem fronteira com Portugal (é o caso de Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz e Huelva), o que, como refere ainda Laura Alba, "reforça ainda outro objectivo da UNED, que é prestar apoio educativo e formação de nível universitário às populações do interior, habitualmente menos beneficiadas pela oferta tradicional. Move-nos esta vocação de universalizar o Ensino Superior e facilitar o acesso à Universidade a qualquer pessoa, independentemente da sua localização ou situação laboral e familiar. A UNED pretende aproximar a sua oferta, tanto na Europa como na América Latina, dos núcleos populacionais mais distantes das grandes metrópoles. A partir de Lisboa pretende-se abranger uma vasta área de Portugal, facilitando assim a deslocação e o acompanhamento do seu ensino para alunos não só de Lisboa mas do interior de Portugal."

A inscrição nesta Universidade está aberta a espanhóis e a estrangeiros e pode ser feita online, estando o centro que agora abre em Lisboa à disposição dos estudantes para facilitar estes procedimentos. O custo aproximado dum ano letivo na UNED ronda os 780 euros nas Faculdades de Humanidades ou Direito, variando o preço em função do número de créditos e das características técnicas e experimentais de outras formações.

Longe vão os tempos em que os materiais didáticos eram enviados por correio para casa dos alunos, o que, em muitos casos, permitiu a Portugal e Espanha recuperar décadas de atraso em matéria de Educação, após as ditaduras. Mas hoje, com plataformas que suportam centenas de milhares de utilizadores, com uma variedade imensa de recursos em tempo real, o essencial mantém-se: Encurtar distâncias e adequar-se melhor ao tempo e à vida de cada um.