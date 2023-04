Apreendidas duas embarcações e identificados nove indivíduos a Sul de Portugal

A Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea, desenvolveram, na noite desta quinta-feira, uma operação conjunta em águas internacionais a Sul de Portugal.

Da operação resultou a apreensão de duas embarcações de alta velocidade suspeitas de atividade de narcotráfico, com elevada quantidade de jerricans de combustível, tendo-se procedido à detenção de nove homens, de nacionalidade marroquina.

Na sequência desta missão conjunta foram monitorizados movimentos suspeitos de embarcações relacionadas com o narcotráfico, tendo sido concretizadas duas operações de abordagem em águas internacionais, a Sul do território continental, visando as referidas embarcações.

As abordagens foram efetuadas por uma embarcação da Marinha, operada por Fuzileiros, e outra da Polícia Marítima. As embarcações e os indivíduos foram conduzidos para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação.