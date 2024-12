Apocalíptica foi a palavra mais pesquisada no dicionário Priberam em 2023

Ao longo de 2023, foram feitas buscas por palavras como peregrino, devido à visita do Papa a Portugal, demissionário, por causa da atividade política e da demissão do primeiro-ministro, ou mercenário e palestiniano, associadas aos conflitos na Europa e no Médio Oriente.