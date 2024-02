Ao ataque. Rumo ao Euro e já de olho na campanha eleitoral

Perante a demissão do primeiro-ministro, e com o Conselho de Estado dividido, Marcelo teve um cunho ainda mais pessoal na decisão de dissolver a Assembleia da República, em vez de dar posse a um novo chefe do Executivo (Costa defendeu que fosse Mário Centeno), que continuaria a governar o país com o apoio parlamentar da maioria absoluta socialista, conquistada há menos de dois anos. Quanto a isso, não há volta a dar. Já a forma como o PS (seja ele liderado por Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro) vai lidar com isso é um processo em construção. Sábado, dia de reunião da Comissão Política (marcou diretas para 15 e 16 de dezembro), ia o encontro a meio quando António Costa veio falar à comunicação social com um alvo bem definido: o Presidente da República. No entender do ainda secretário-geral do PS, faltou "bom senso" para se evitar uma dissolução da Assembleia "totalmente despropositada e desnecessária", uma "crise irresponsável".