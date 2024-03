António Sousa Pereira: "Abandono precoce de alunos carenciados é o que mais nos preocupa"

Reitor da Universidade do Porto e presidente do Conselho de Reitores das Universidades, António Sousa Pereira sublinha a maior percentagem de sempre de colocados na 1.ª fase de acesso e pede que se acelere a construção de residências universitárias para fazer face ao problema do alojamento.