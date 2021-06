Antigo presidente da CGD e do BCP arguido por gestão danosa

Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do BCP

Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do BCP, foi constituído arguido na operação que deteve esta terça-feira Joe Berardo, avança a TVI. Em causa estarão as ligações entre Santos Ferreira e os créditos ao empresário.

O empresário madeirense e o seu advogado André Luís Gomes foram detidos numa operação, no âmbito de uma investigação, em curso, pela suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento.

Joe Berardo não é, no entanto, o único arguido, de acordo com a estação de Queluz de Baixo, que noticia que Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da CGD e do BCP, "entre outros ex-administradores destas entidades bancárias, estão a ser constituídos arguidos pela Polícia Judiciária pelo crime de administração danosa".

A casa de Santos Ferreira terá sido, aliás, alvo de buscas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Estão em causa, os créditos bancários cedidos a Joe Berardo. Calcula-se um prejuízo de "quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP