André Pestana: "Não assinaríamos estes cartazes, mas o primeiro-ministro está a empolar a situação"

André Pestana demarcou esta segunda-feira o Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (Stop) dos cartazes em que o primeiro-ministro surge caricaturado como um porco, mas acusa António Costa de "empolar a situação".

"Nós não assinaríamos estes cartazes, mas achamos que o primeiro-ministro está a empolar a situação", afirmou à SIC Notícias o dirigente sindical, que frisa que o STOP não convocou este protesto de 10 de junho.

Ainda assim, André Pestana não vê racismo nos cartazes e dá um exemplo internacional: "Há vários exemplos de políticos caricaturados como porcos, como Boris Johnson no Reino Unido".

O sindicalista lembrou que o "autor destes cartazes já veio publicamente dizer que não faz parte de nenhum sindicato e que estes cartazes já apareceram imagens semelhantes em manifestações de vários sindicatos".

"O STOP só pode responder por cartazes produzidos por si. É totalmente falso que estes cartazes estejam associados ao STOP", acrescentou.

André Pestana considerou ainda ser "natural que haja poderosos interesses que pretendam atacar a maior luta de sempre dos professores", dando o exemplo do Governo, até porque diz que a luta dos professores levou a que outros setores "que sentiam injustiças", como os funcionários judiciais, avançassem para greves.

Em causa está a polémica em torno dos cartazes exibidos durante um protesto de professores que aproveitaram o 10 de Junho para se manifestarem no Peso da Régua e que António Costa considerou "um pouco racistas".

Os cartazes continham uma caricatura do primeiro-ministro com nariz de porco e um lápis espetado em cada olho.

Ao chegar ao local das cerimónias oficiais militares do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas que, este ano decorreram na cidade da Régua, distrito de Vila Real, a mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu, exaltou-se com alguns dos comentários dos professores em protesto.

Inicialmente, António Costa pediu à mulher para não responder aos comentários, mas depois virou-se para trás e gritou "racista", visivelmente exaltado.

Mais tarde, em declarações aos populares que o esperavam, o primeiro-ministro considerou que os protestos fazem "parte da liberdade e da democracia".

"Com melhor gosto, com pior gosto, com estes cartazes um pouco racistas, mas pronto, é a vida", frisou.