André Jordan: "A bossa que passou na minha vida"

André Spitzmann Jordan completa hoje 90 anos. Referência nacional e mundial da Hotelaria e Turismo, já quase tudo se escreveu sobre ele. E digo "quase" pois há uma importantíssima área e período da sua vida que é muito pouco falada, o período aproximadamente entre 1954 e 1964 em que viveu no Rio de Janeiro e pôde testemunhar em directo o surgimento da bossa nova. Uma paixão que se prolongou até hoje, a juntar ao seu conhecido gosto musical eclético. Em conversa recente, na casa de Belas, com o belo jardim projectado por uma colaboradora do famoso arquitecto paisagista brasileiro Burle Marx, resolvemos colocar-lhe algumas questões sobre este tema, e de que resultou uma deliciosa viagem pela memória musical e da vida no Rio de Janeiro, mas não só, dos anos 50 e 60.