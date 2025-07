Alunos regressaram às aulas na zona de Lisboa apesar dos avisos de greve

Pouco depois do toque de entrada, às 08:40, já só estavam do lado de fora do portão da Padre António Vieira algumas funcionárias e dois adolescentes a fumar. "Aqui também não costumam aderir, porque são todos professores mais velhos e os mais novitos é que fazem as greves", disse uma assistente operacional daquela escola do bairro de Alvalade.