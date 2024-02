Alterações à lei do tabaco caem. Cigarros eletrónicos equiparados aos tradicionais

Foi aprovada a transposição para a legislação portuguesa da diretiva europeia que Portugal tinha de adotar com urgência. Na nova lei do tabaco fica apenas contemplada a equiparação dos cigarros eletrónicos ao tabaco tradicional, caindo as propostas mais polémicas como a proibição de venda e consumo de tabaco próximo de escolas e em bombas de gasolina.