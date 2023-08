Altas temperaturas e risco de incêndios motivam alertas para os próximos dias

"As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos dias ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência". Este é o mais recente aviso da Proteção Civil, perante a subida das temperaturas em Portugal Continental, o que mantém o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

Devido à subida dos valores máximos da temperatura e à redução dos níveis de humidade, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforçou as medidas de prevenção na região de Lisboa e Vale do Tejo, com o reforço de dois corpos de bombeiros e um acréscimo de 150 operacionais.

Já a partir de hoje, o país vai sentir os efeitos da subida dos termómetros, podendo Lisboa atingir mesmo os 40 ºC durante este fim de semana. Esta é uma "situação típica de verão", explica ao DN a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera(IPMA), que, no entanto, alerta para os avisos amarelo e laranja que vão estar em vigor nos próximos dias. "Vamos ter pelo menos uma semana com temperaturas bastante altas. Normais para esta altura do verão, mas que exigem alguns cuidados", frisa.

De acordo com informações disponibilizadas pelo IPMA, haverá uma alteração significativa das condições meteorológicas, podendo esperar-se uma situação de tempo quente e seco.

O aviso amarelo está ativo a partir de hoje em Faro, Beja, Setúbal e Lisboa, evoluindo para laranja em Setúbal e Lisboa a partir de amanha, prolongando-se pelo menos até ao final do dia de domingo. Já nos distritos de Évora, Portalegre, Santarém, Leiria e Castelo Branco, o aviso amarelo entrará também em vigor amanhã.

Em grande parte do território português, as temperaturas já estão acima dos 30°C, "estendendo-se depois a outros distritos mais a norte". "A tendência é para esta situação se manter. A temperatura só começará a descer a partir de quarta-feira, de uma forma generalizada. Porém, apesar desta descida, na região centro e sul mantêm-se condições para os avisos amarelo ou laranja", avisa Paula Leitão.

Também a temperatura mínima irá aumentar. Até segunda-feira, as noites serão "tropicais", com valores acima de 20°C em vários locais, sobretudo no Centro e Sul. "As noites serão quentes e poderão gerar algum incómodo porque as pessoas não conseguirão arrefecer durante o período noturno", diz a meteorologista. Isto porque o "desconforto térmico" provocado pelo calor "é geralmente muito atenuado se as noites forem frescas", o que não deverá ocorrer nos próximos dias. Nesse sentido "as noites quentes poderão começar a provocar algum cansaço".

Devido ao aumento do risco de incêndios rurais nos próximos dias, o comandante nacional de emergência e proteção civil da ANEPC, André Fernandes, explicou que foi decidido manter o estado especial de alerta no nível amarelo para os incêndios rurais e as medidas para operacionalização na região de Lisboa e Vale do Tejo, com reforço de dois corpos de bombeiros, tendo um acréscimo de 150 operacionais. O comandante da ANEPC indicou que os operacionais estarão em pontos estratégicos, em Abrantes e Almeirim, no distrito de Santarém e haverá reforço do efetivo disponível da força especial da Proteção Civil da GNR.

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, apelou aos portugueses para evitarem o uso de fogo nos espaços florestais e rurais e seguirem os conselhos de hidratação da Direção-Geral da Saúde, que ontem publicou uma série de recomendações, con enfoque especial nos milhares de peregrinos que estão na zona de Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude: procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados e a beber pelo menos 1,5 litros de água por dia, o uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 e roupa solta, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta, entre outras. Com agências

ines.dias@dn.pt