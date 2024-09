Toy: "Nunca podemos desistir. Se não nos dão o milho, temos de ir à procura da minhoca."

10 perguntas à queima-roupa, 10 respostas na ponta da língua. Nesta rubrica, o DN desafia personalidades a comentar assuntos quentes do país e do verão. Hoje é a vez do consagrado cantor português Toy.