Simone de Oliveira: "Há uma coisa terrível que é o poder e o poder mata tudo"

10 perguntas à queima-roupa, 10 respostas na ponta da língua. Nesta rubrica, o DN desafia personalidades a comentar assuntos quentes do país e do verão. Hoje é a vez da grande dama do panorama musical português, a cantora Simone de Oliveira.