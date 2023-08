Pedro Siza Vieira: "Não termos uma empresa que exerça o papel da TAP pode fragilizar a nossa economia e autonomia estratégica"

Estado da Nação?

É muito prometedor. Estamos numa circunstância em que acumulámos conhecimento, população que foi educada e estamos num momento da economia internacional que permite a Portugal posicionar-se muito bem para aproveitar as oportunidades desta grande recomposição que existe. Portanto, é bom estar em Portugal e o Estado da Nação é de confiança.

PRR.

É um plano importante para podermos estruturar melhor o nosso futuro e aproveitarmos, precisamente, as oportunidades de que há pouco falava.

Advogar...

Advogar é uma vocação e é uma experiência de vida. São 30 anos que levo disso e gosto muito de estar a trabalhar com clientes, gosto muito de trabalhar com colegas e de os ajudar a formar e é isso que me entusiasma.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Economia.

Economia é uma maneira muito interessante de olhar para a vida em comunidade. Sempre me interessei muito por economia e acho que devemos perceber que precisamos de interpretar a forma como as sociedades se organizam para gerarem as melhores oportunidades para toda a gente.

Ministério Público?

O Ministério Público tem uma função essencial na nossa República. É o titular da ação penal e cabe-lhe atuar para, precisamente, proteger os bens que são essenciais à nossa vida coletiva e que, por serem tão importantes, são protegidos através da criminalização dos processos e das atitudes que atentem contra eles.

PSD...

É o principal partido da Oposição, é um dos partidos fundadores do regime e do país em que vivemos e, portanto, muito importante na nossa vida coletiva.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

TAP...

A TAP é uma empresa muito importante para um país que tem a localização geográfica que o nosso tem e a vocação e o desígnio estratégico de estar ligado o mais possível ao resto do mundo. Noventa e tal por cento das pessoas que chegam a Portugal vêm por via aérea e a TAP transporta quase 50% dessas pessoas. Não termos uma empresa que exerça este papel pode fragilizar a nossa integração no mundo e, dessa forma, também a nossa economia e a nossa autonomia estratégica.

Ingerência política.

Não consigo perceber o que é que isso quer dizer...

Portugal.

Portugal é um país fantástico. Temos quase mil anos de história como nação e, por isso, temos uma enorme segurança na nossa identidade nacional, sentimo-nos confortáveis em qualquer parte do mundo, relacionamo-nos muito bem com qualquer povo. Acho que isso tem a ver com a nossa história, com a forma como sempre fomos portugueses aqui neste nosso canto, mas também pelo mundo fora e, por isso, Portugal está muito bem preparado para os desafios destes tempos novos, que são tempos de cada vez maior integração e contacto com outras civilizações.

Férias.

Férias é muito bom.