Pedro Marques Lopes: "Qualquer ligação a partidos como o Chega é a forma mais rápida de destruir o PSD"

Ser comentador é?

É dizer sempre o que se pensa, respeitando os factos e, sobretudo, a si próprio. O maior pecado é querer agradar a quem quer que seja, pessoa ou grupo.

Estado da Nação?

Podia e devia ser melhor, mas vamos andando muito razoavelmente. Vivemos um momento económico ímpar, onde se começam a perceber algumas mudanças estruturais importantes, como, por exemplo, na produtividade e exportações. Os problemas na saúde e na educação não são de agora. A habitação é terrível, mas é mais causa do crescimento - infelizmente as pessoas neste momento sofrem.

TAP?

Take another plane. Empresa estratégica que não o vai deixar de ser por ser privada. Que haja muito cuidado na privatização, para que não deixe de prestar os serviços fundamentais de que um país periférico, com muita emigração e ligação especial a alguns países, precisa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Novo Aeroporto?

Obra de Santa Engrácia. Basta frequentar o aeroporto da Portela para saber que já vem tarde, muito tarde. Porém, não acredito que daqui a 20 anos esteja pronto. Como desconfio que o tráfego aéreo vai diminuir, tenho até algumas dúvidas de que chegue a ser construído.

Santarém?

Terra de touros e campinos. Deu também uma confusão qualquer por alguém se ter lembrado de que lá podia estar um aeroporto. Coisa que se viu logo ser um disparate.

Maioria absoluta?

Apesar de a nossa Constituição não as privilegiar, são a melhor forma de se conseguir algumas mudanças importantes, vulgo reformas. Infelizmente, não têm sido períodos brilhantes da governação. Esta é um bom exemplo disso mesmo.

Alternativa política/PSD?

Perdida em parte incerta. O PSD está seco de pessoas e ideias. Dessa forma é quase impossível gerar uma alternativa sólida. Ou o PSD se consegue reformar ou corre o risco sério de deixar de ser um partido de poder e com isso correr riscos sérios de sobrevivência.

"Geringonça" de Direita?

Se se entender por "geringonça" de direita acordos com a IL e CDS, ou outros partidos ou movimentos democráticos, acho muito bem que se faça, acho até importante. Qualquer ligação a partidos antidemocráticos, como o Chega é a forma mais rápida de destruir o PSD.

Livro?

O Zero Infinito, de Arthur Kostner. Sementes Mágicas, de Naipaul, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Limonov, de Emmanuel Carrere, Olive Ketterbridge, de Elizabeth Strout, Vermelho e Negro, de John Stendhal, e mais uns 100 que me vêm à cabeça.

Verão?

Praia, livros, álcool com fartura e banhos. Depois, Estate, do João Gilberto. Porque tudo nessa música me faz lembrar o verão: calor, mar, preguiça, amor.