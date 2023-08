Pedro Carvalho: "A inflação atua como uma droga: a curto prazo até se pode ter alguns prazeres, mas a longo custa muito parar"

Papa Francisco.

O Papa Francisco representa para a Igreja Católica o que julgo que Barack Obama representou para a democracia americana. É uma figura extraordinária, com uma empatia extraordinária, uma personalidade cativante e com o dom da palavra, mas que infelizmente, em dez anos, mais ou menos o equivalente a dois mandatos de presidente dos Estados Unidos, não foi capaz de fazer reformas profundas na Igreja, assim como Obama não conseguiu reformar a democracia americana.

Estado da Nação?

Aparentemente bem e estruturalmente mal. Aparentemente bem porque estamos com um emprego em alta, crescimento relativamente alto dentro da Zona Euro e uma atividade económica aparentemente elevada. Estruturalmente mal porque estamos a comparar-nos só com países da Zona Euro, temos problemas estruturais que não vão ser resolvidos com o modelo atual, ou seja, acesso à Saúde, à Justiça e uma burocracia que asfixia a criatividade e a liberdade das empresas e dos indivíduos.

Maioria absoluta.

É uma oportunidade e uma responsabilidade. Uma oportunidade para fazer alterações que durem e que permaneçam ao longo de várias gerações, ou, pelo menos, vários mandatos; e uma responsabilidade, porque não efetuar algumas alterações estruturais que o nosso país, e outros, precisem é demasiado grande para não ser tido em conta.

Seguros?

Cada vez mais precisos - um setor resiliente, estruturalmente sólido, que atravessou a crise de 2008 e outras sem causar problemas, nem danos, aos contribuintes em Portugal, apesar das quedas dos grupos financeiros onde estavam inseridos. Em termos de prémios, um setor que se continua a reinventar para poder continuar a entregar soluções mais inovadoras aos seus clientes.

Risco?

É a base da nossa vida e é a base também do setor segurador. É algo que temos de aprender a gerir, tentar mitigar, mas ter sempre presente que ele existe e estar preparados para o aceitar.

Taxas de juros?

São o preço do dinheiro e, neste momento, há alguma polémica, porque a subida das taxas de juros são um instrumento absolutamente vital - a subida do preço do dinheiro é um instrumento vital para combater a inflação. A inflação é o maior mal da sociedade e da economia moderna, que a prazo põe todos mais pobres e coloca a economia sempre em recessão. Quanto mais depressa conseguirmos reduzir a inflação, melhor, porque ela atua como uma droga: no curto prazo até se pode ter alguns prazeres, mas a longo prazo custa muito parar e quanto mais tarde pararmos, pior e maior será a dor. E a culpa não é dos empresários que querem mais lucros ou dos trabalhadores que querem aumentos salariais, é natural que o queiram... Cabe aos reguladores reduzir a injeção de dinheiro monstruosa que se fez nos últimos 10, 12 anos e, com isso, arrefecer a economia e a pressão que existe sobre os preços.

Falências?

Falências são algo triste, mas necessário para haver regeneração na atividade económica - e também, por vezes, na vida pessoal. Às vezes, as pessoas, para serem felizes, precisam de romper com algumas relações que têm e acho que todos percebem isso. O mesmo se aplica à vida económica empresarial.

Uma paixão...

Tenho várias paixões. Velocidade, automóveis, automóveis antigos, automóveis modernos, velozes... É uma paixão que me persegue desde criança.

O que não pode faltar nas férias?

Calor, boa comida e família.

Um lugar especial?

Se for o lugar onde eles estejam, vai ser certamente especial. Não tem de ser um local específico, mas tipicamente não gosto de sítios frios para passar férias.