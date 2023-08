Paulo Vizeu Pinheiro: "O Papa Francisco é uma bênção para a Igreja e o encontro com a verdade às vezes é dura"

Estado da nação?

Momento importante de debate político, de cruzamento de ideias, muito importante para a governação. Chama-se a isto Estado da Nação em democracia.



Papa Francisco?

Extraordinário. Um homem de fé, de entrega, um amor enorme a Deus, a Nossa Senhora, a Cristo. Um homem que se despojou das suas vestes, do ritual. Francisco é mesmo um franciscano, com uma vida de entrega aos pobres, mas também uma força gigantesca para a nossa geração e para os jovens. Com a Jornada Mundial da Juventude veremos um Papa que vem a Portugal após várias operações, mas a fé é de tal maneira forte que não só move montanhas, como disse: "Vamos lá estar todos juntos." O Papa Francisco é uma bênção para a Igreja, para os cristãos e o encontro com a verdade, e às vezes a verdade é dura, como vimos na questão dos abusos, mas essa verdade é o que liberta o cristão.

​​​​​JMJ?

A palavra Jornada é uma caminhada de abertura nossa, e de todos nós, ao mundo, olhando particularmente para os jovens que são o nosso presente virado para o futuro.



SEF?

Um serviço que cumpriu uma missão extraordinária e está ainda a cumprir, até finais de outubro, enquanto entidade autónoma, e a quem Portugal e os portugueses muito devem. Um serviço que irá agora germinar as suas competências e talentos por outras entidades que vão dar dimensão nova ao sistema reestruturado das fronteiras.



Maioria absoluta?

Uma responsabilidade absoluta, ainda maior. O primeiro-ministro já falou nisso e disse que nunca interpretou maioria absoluta como poder absoluto, mas como uma responsabilidade acrescida, como se viu no debate do Estado da Nação com confronto de ideias e pluralismo democrático, para que se possa governar de forma muito eficaz, virada para os portugueses.

Chega?

Só me lembro da palavra da minha mãe, quando estava zangada e dizia "chega" ou "chega, não tenho mais paciência para isto". Chega enquanto expressão é uma forma de manifestação, enquanto partido tem assento parlamentar e representa uma percentagem importante de portugueses que elegeram esses mesmos deputados.

verão, para quem está na coordenação das forças dos serviços de segurança, implica sempre ter o telefone ligado, estarmos disponíveis para atuar.



Um luxo?

Cada vez mais, é poder dormir mais tempo como gostaria e ter férias. Neste momento seria ter o telefone desligado ou no silêncio. E estar com a família, o luxo maior da minha vida, e é uma bênção que Deus me deu.



Verão?

Vai ser bom, espero, a seguir ao dia 7 ou 8 de agosto. O verão, para quem está na coordenação das forças dos serviços de segurança, implica sempre ter o telefone ligado, estarmos disponíveis para atuar, mas estou convencido de que vamos ter um pós-JMJ com um bom verão. Já nos espera muito trabalho logo a seguir: vamos ter várias iniciativas que irão ser anunciadas, mas isso competirá ao senhor primeiro-ministro.



Um vinho?

Gosto muito da Quinta da Pacheca, nas várias categorias. Tem um significado especial, pois o investidor, Paulo Pereira, subiu a pulso, criou o seu negócio de import-export e é um caso de investimento. Comprou a Quinta da Pacheca e transformou-a numa das maiores quintas de vinho do Porto e vinho de mesa do Douro e ainda num hotel de cinco estrelas, que já multiplicou por outros. Está a investir no setor do vinho no Dão, Bairrada, Alentejo, Algarve. É um emigrante e um exemplo de empreendedorismo. Quando bebo um copo de vinho lembro-me do Paulo Pereira.



Um livro?

A Insustentável Leveza do Ser, uma vez que perdemos Milan Kundera, e que vou reler pela terceira vez.