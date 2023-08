Luís Nobre: "Temos, de uma vez por todas, de assumir que a regionalização beneficia o país"

Santana Lopes...

É uma personalidade política com uma longevidade já considerável no poder autárquico. Começou por ser autarca da Figueira da Foz, foi autarca de Lisboa e voltou a ser autarca da Figueira da Foz. É uma referência como autarca, também, digamos que uma personalidade política que interessa para os mais novos e para quem fez um percurso autárquico como eu. Teve um desempenho que nos levou, que me levou, a mim, a despertar e a interessar-me pelo que foi o seu percurso autárquico e, também, a ver nele uma referência.

Estado do país.

Está bom. Algumas dúvidas, alguns desafios, mas julgo que está num bom caminho. Temos de acreditar em nós próprios, porque cada um de nós pode influenciar e acredito em Portugal.

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Melhorar o país: como?

Podemos esperar que nos ajudem ou podemos ser nós a fazê-lo com a nossa ação - transformar e impactar e influenciar qualquer desenvolvimento, qualquer ação. É este desafio, é este lema que tenho para mim diariamente e também quem me acompanha: que cada um de nós, ao fazer diferente, está a influenciar, efetivamente. Se esperarmos que alguém faça por nós, não vai acontecer. E é dessa forma que podemos influenciar, impactar e construir algo melhor.

Maioria absoluta.

É um instrumento de governação que deve ser utilizado com toda a precaução e sem nunca perdermos o sentido e a capacidade de ouvir. É nesse sentido que deve ser utilizado e, sendo nesta perspetiva, nesta condição, não tenho dúvidas de que é uma excelente ferramenta de trabalho.

Estado do PSD?

Poderia estar melhor. Precisamos de Oposições fortes, que construam, que não se deixem conduzir pelos momentos, pelas situações, pelas circunstâncias. De facto, uma democracia precisa de partidos fortes, sólidos, para serem o alicerce dos pilares do nosso sistema democrático e o país precisa de um PSD forte.

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Regionalização?

O país precisa dela. O país está a perder, as regiões estão a perder - a perder por não se concretizar um princípio constitucional que acredito que é inevitável. Temos, de uma vez por todas, de assumir que a regionalização beneficia o país, tal como tem beneficiado outros países da União Europeia. Estando num projeto europeu em que as regiões têm um alicerce, não faz sentido um país que acredita no projeto europeu, que não concretize as políticas europeias, dentro do que é uma matriz absolutamente regionalista.

Relações autárquicas.

São o momento de maior encontro de todos os portugueses, o mais importante para a democracia portuguesa, porque representam o maior momento de mobilização do eleitorado português pela relação de proximidade. Nesse sentido, são um pilar do Estado e da solidez da democracia em Portugal.

Presidente da República.

Continua a ser, pela sua energia, pela sua participação e exemplo, uma fonte de inspiração para todos nós. É o representante maior da nossa nação e, nesse sentido, mesmo discordando ou não pertencendo à sua base ideológica, é uma personalidade que deve ser levada em consideração, devemos estar atentos à sua mensagem e à capacidade que tem de estabelecer ligações, de encontrar pontos de equilíbrio, para que possamos avançar em conjunto.

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Europeias.

São o grande desafio de todos os países, mas, essencialmente, de Portugal. O país desenvolveu-se muito com a adesão à União Europeia, mas continuamos a sentir um grande afastamento entre os portugueses e os europeus face aos seus órgãos de representação. Há um grande trabalho [a fazer] de aproximação, de informação, de explicar o que é o projeto europeu.

Um luxo.

É receber a confiança dos meus concidadãos desde 1993, estar em funções executivas no poder autárquico desde essa data e ter o reconhecimento de um trabalho e de uma proximidade que tenho conseguido garantir, num espaço de confiança entre as funções autárquicas e o que é a condição de eleito.