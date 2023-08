Irina Golovanova: "Não, ditadores não deveriam existir no século XXI"

​​​​​​​Um líder é...

O líder é uma pessoa que consegue inspirar, motivar e levar à ação através do seu comportamento, do seu exemplo e também através da comunicação. Ou seja, dificilmente consigo imaginar um líder, que é um bom líder, sem saber comunicar bem, mas também temos de ser honestos e uma pessoa que só sabe comunicar bem não é obrigatoriamente um bom líder.

O que pode revelar um corpo?

O corpo pode revelar muita coisa. Pode revelar como a pessoa se sente, se está confortável ou não, se está nervosa, se está stressada ou não. Pode revelar até se uma pessoa se sente bem em termos de saúde ou não, porque conseguimos ver isso. Conseguimos ver algumas emoções, enquanto também, atualmente, há muita discussão sobre esta universalidade das emoções e da sua expressão. E o corpo, na verdade, revela até que ponto uma pessoa se sente confortável. Acho que isso é o principal. E depois logo se vê se não está confortável e porquê.

O gesto certo?

O gesto certo parece-me um sorriso. A função do sorriso é dizer "eu não sou um perigo" e por isso acho que é um gesto certo. Na verdade muitas situações podem resolver-se através do sorriso.

E um gesto errado?

Apontar. Fizemos um estudo em 2016 e perguntámos o que lhe parece uma pessoa que aponta o dedo. A maioria, 77% dos nossos respondentes disseram que uma pessoa que aponta parece uma pessoa agressiva. Por isso é um gesto errado, porque às vezes nós nem sequer tínhamos a intenção de magoar alguém, mas conseguimos fazer isto sem nos apercebermos. Por isso é um gesto mau.

Um comportamento intolerável é...

Inveja. Tenho dificuldade em lidar com a inveja dos outros, por exemplo, em relação a mim. É provavelmente uma emoção, mas esta depois gera o comportamento. E acho que é tóxico. É tóxico para a pessoa que a experiencia, é tóxico para quem está direcionado. E em vez de ter inveja, as pessoas deveriam ter motivação. Se já gosta daquilo que a pessoa faz ou tem, é um ótimo momento para se motivar para ter o mesmo.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Como transmitir confiança?

Antes de mais na postura, porque é o primeiro impacto que vemos. Quando vemos alguém a entrar pela sala ou quando vemos alguém numa entrevista, a primeira coisa que vemos é a postura. É algo que nos dizem também os nossos respondentes, foi um estudo que foi feito já há 10 anos, em 2013. Por isso, a primeira postura é algo que revela confiança. A seguir, é a forma como a pessoa fala dela própria, dos outros e como ela comunica.

Transmitir ou controlar a irritabilidade?

Vamos ser honestos, todos temos momentos de irritação, por várias razões. Por isso, acho que é controlar, porque diria que não é um comportamento que seja unanimemente aceite na sociedade. Nós temos todas as razões para ficarmos irritados, mas se calhar não temos todas as razões para mostrar que estamos. Por isso, é controlar.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Ditadores?

Pessoas que fazem aquilo que querem e que fazem com que os outros façam aquilo que elas querem. É não pensar no outro. É não pensar no impacto que isto vai ter naquela pessoa ou nos outros. E é um comportamento, é uma sensação muito tóxica. Não, ditadores não deveriam existir no século XXI.

Tempos livres?

Algo que estou a aprender a ter. Tempos livres devemos passar com aquilo que gostamos de fazer. Agora estou a aprender a ter o meu objetivo para os meus tempos livres, que é ter um livro para ler. Passar o tempo como nós verdadeiramente queremos e não como, às vezes, a sociedade nos manda. Dizem que é preciso treinar, é preciso meditar, é preciso... não, não. Os tempos livres têm de ser passados como nós verdadeiramente queremos.

E o verdadeiro luxo é...

Ter tempo livre. O verdadeiro luxo é ter tempo livre para poder fazer aquilo que realmente queremos. E quando chegamos aos 40 percebemos que a vida, de repente, passa muito rápido. E, também, o luxo para mim é fazer viagens. O mundo é grande e pequeno ao mesmo tempo.