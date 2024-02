António Raminhos: "Há pessoas que têm talento para ser muito maçadoras. É uma habilidade especial"

10 perguntas à queima-roupa, 10 respostas na ponta da língua. Nesta rubrica, o DN desafia personalidades a comentar assuntos quentes do país e do verão. Hoje é a vez do humorista e autor António Raminhos.