Carlos Robalo Cordeiro: "Serviço público, privado e social é o que falta para um SNS como um todo. Não é uma competição"

Estado da saúde?

Não sei se está em convalescença, se nos cuidados intermédios, ou seja, não é bom. Falham muitos aspetos: desde logo organização, estratégia, planeamento e visão para não chegarmos a um momento a que chegámos agora, com desertificação de recursos humanos em muitos locais do nosso Serviço Nacional de Saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde muito dependente das Urgências. Falha, obviamente, também a falta de dinheiro para equipar e para reequipar o nosso Serviço Nacional de Saúde e também para os profissionais de Saúde.

Greves?

Muita preocupação, porque vão atrasar mais aquilo que já é um atraso - consultas, cirurgias ... - e vão provavelmente significar maior número de utentes a recorrerem às Urgências, porque veem as suas consultas ou o planeamento da sua doença retardado. Há que pensar o Sistema de Saúde em Portugal como um todo e não apenas como SNS. Julgo que falta dar esse passo.

Público ou privado?

Serviço público, privado e social, já agora, os três em conjunto. É precisamente isso que falta para encarar o Sistema Nacional de Saúde como um todo, como um complemento uns dos outros e não como uma competição. Temos população a fugir do sistema público para os serviços privados, precisamente pela maior rapidez de acesso à Saúde, pela forma como podem ter acesso a outro tipo de tecnologia, serviços e recursos humanos, porque estamos a ver fugir uma boa parte dos nossos profissionais. Sou médico e falo enquanto tal: não devemos competir, devemos olhar na perspetiva da complementaridade destes setores.

Exportação de talento?

É um drama. É um drama de que foram acusados os governos anteriores, até quase de o promoverem, mas não vejo diferença naquilo que se passa atualmente, porque o que se verifica é a dificuldade de retenção de talentos, e não é apenas qualificados. Isso também tem muito a ver com a forma como os profissionais de Saúde são tratados, os salários que auferem, as condições de trabalho, de capacidade, de tecnologia, de diferenciação e de qualificação, e até progressão nas carreiras.

Mas julgo que a montante do financiamento para tudo isto, deve olhar-se para o planeamento, para aquilo que deve ser uma estratégia nacional, porque teremos regiões do país e cidades onde não haverá grandes défices, e temos regiões muito problemáticas na área da Saúde.

Um desejo para Orçamento de estado 2024?

Aumento do pacote financeiro para a Saúde, bem como para a Investigação. É outra gaveta do Orçamento do Estado, mas é muito importante que andem a par, porque também não prestamos bons cuidados de saúde sem esses dois aspetos.

Lição da pandemia?

É que somos muito pequenos, temos de nos agregar para resolver problemas, que são muito maiores do que nós. Se há lição, é a capacidade de trabalhar em equipa, de forma organizada e em complemento, em diversos grupos profissionais e não apenas nummas não sei se a aprendemos bem, porque já noto outra vez uma desagregação muito grande, novamente, os países pensam que existem fronteiras e na doença não há fronteiras. Uma boa lição também é aquilo que resultou do conhecimento e da ciência, que foram muito importantes para ultrapassarmos a pandemia com sucesso.

Long covid?

É um problema na área respiratória. É um problema que afetará, no mínimo, 6% das pessoas que tiveram covid, independentemente até da gravidade com que tiveram a doença. Muitas áreas do conhecimento - desde a pneumologia, à cardiologia, à neurologia - estão em jogo nesta gestão do long covid e falta, claramente, mais uma vez, um planeamento e uma estratégia global em Portugal para o gerir de forma organizada: cada hospital e cada serviço que tem estes doentes a seu cargo se está a organizar como quer. Isto também é uma pandemia, o long covid, talvez não tão intensa como se pensava inicialmente, mas ela está aí.

Desporto?

Futebol. Joguei, enquanto miúdo, na Associação Académica de Coimbra, não na Académica - que é um clube de futebol -, e já não tenho os joelhos, mas sou um adepto atento e é um desporto que me fascina. Joguei muito ténis de mesa, por força do que o meu pai incutiu nos filhos: o gosto pelo ténis de mesa - tínhamos sempre essa possibilidade em casa e dediquei-me muito tempo a isso. E outro desporto, se puder também, é a equitação.

O que não pode faltar nestas férias?

Descanso e livros. Sinto pouco tempo para pensar, para refletir e também para ler o que não seja Saúde. O mais importante do que levo para férias são livros e a família, naturalmente. É importante estar com a família, descansar, repor baterias.

O melhor remédio é...

Ter uma vida saudável, praticar desporto, ter uma alimentação equilibrada e sorrir. É olhar para tudo o que vai acontecendo à nossa volta com sentido de humor e encarar a vida, os problemas e as dificuldades, que são sempre muito mais do que as coisas boas que nos acontecem, com sentido de humor, porque acho que sem sentido de humor, a vida não vale a pena levada.