António Pedro Vasconcelos: "A pandemia permitiu perceber que as pessoas, se forem alarmadas, obedecem"

10 perguntas à queima-roupa, 10 respostas na ponta da língua. Nesta rubrica, o DN desafia personalidades a comentar assuntos quentes do país e da atualidade. Neste dia é a vez do produtor de cinema e cineasta António Pedro Vasconcelos, que foi um dos realizadores do Cinema Novo Português.