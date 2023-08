Ana Gomes: "Estamos com algum tempo de maioria absoluta e não vemos que esteja a fazer as reformas de fundo"

Estado da Nação.

Podia, devia estar melhor, sobretudo para os jovens. Inquieta-me a falta de perspetivas que leva muitos a sair, e os mais qualificados. A questão da demografia exigiria medidas de encorajamento a habitar o Interior, algo que, com a digitalização e as novas tecnologias, é perfeitamente possível. Mas isso supunha todo um programa de incentivos oficiais, fiscais, económicos e culturais, em boa parte incentivado pelo Estado. É para isso que o Estado serve.

Estado da política.

É o governo do país a todos os níveis e temos muitas instituições claramente debilitadas - e uma das que está em pior situação é a Justiça. Falta de meios, falta de organização, falta de coragem... Num país e numa democracia onde a Justiça é lenta e cheia de obstruções, sobretudo para lidar com os casos de alta criminalidade económica, há razão para ficarmos muito apreensivos.

Maioria absoluta.

Fui contra, porque acho que todos ganhamos com o esforço de compromisso e a maioria absoluta é sempre uma tentação de o ignorar. Apesar de tudo, reconheço que é uma oportunidade para fazer diferente, para não haver álibis, para se decidir o que andava por ser decidido e havia sempre desculpa de os parceiros não permitirem. Aconteceu isso durante a geringonça. Infelizmente, estamos com algum tempo de maioria absoluta e não vemos que esteja a fazer as reformas de fundo que o país absolutamente necessita.

Alternativa?

Em democracia há sempre. Sou completamente contra as tinas, de Tinas só as Marias Albertinas.

Uma lição da pandemia?

Foram várias. Uma delas é que, com as novas tecnologias, podemos organizar-nos de outra forma e há muitos setores onde se viu o progresso resultante da digitalização, incluindo a própria função pública. Mas há outras áreas onde temos muito caminho a fazer e parece que não aprendemos a lição. Antes de mais, na educação dos mais novos, que foram dos mais sacrificados e continuam a ser: ainda há problemas com a recuperação da aprendizagem.

Ser diplomata é...

Projetar o melhor país possível, mas isso significa também trabalhar para ter o maior país possível. Não podemos aspirar a projetar um país diferente do que temos - um diplomata não é um mentiroso. Havia um velho aforismo, suponho que britânico, que dizia que o diplomata era o que estava disposto a ir para o estrangeiro para mentir pelo seu país. Acho que não.

O país de sonho?

O meu país de sonho é, obviamente, Portugal. Até tenho tido a sorte de viajar e não encontrei até hoje melhores praias do que as nossas do Algarve. E não há melhor país na diversidade. Gosto muito de outros países, estou muito ligada a outros onde vivi, como a Indonésia, Timor-Leste, mas o meu país de sonho é Portugal. E é um país que não me deixa deixar de sonhar.

Este verão não pode faltar...

Sol e mar, com água doce também. É um grande problema que o nosso país tem de saber resolver, já devia ter podido resolver. Não tem escassez de recursos e pode melhor utilizá-los, de forma mais eficiente.

Livro preferido?

Não tenho um, mas tenho alguns livros marcantes. Como o Léon l"Africain, de Amin Maalouf, um escritor franco-libanês. Foi um livro que li numa altura em que ainda não se falava do choque de civilizações, que depois iria ser muito utilizado como um conceito para dividir sociedades.

Uma paixão.

Várias, muitas, felizmente, ao longo da vida. As grandes paixões são por pessoas que, felizmente, tenho ou tive na minha vida. Por objetos não tenho paixões, mas tenho hábitos. E um que ganhei nos tempos como diplomata, na Ásia, no Japão, onde vivi entre 1989 e 1991, foi começar a colecionar objetos asiáticos que tinham alguma coisa a ver com Portugal. E é por isso que hoje trouxe aquele netsuke, de marfim do século XVII, que representa um português com um miúdo às cavalitas a ver com um telescópio.