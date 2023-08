Adalberto Campos Fernandes: "Temos hoje um SNS em muito maior sofrimento do que tínhamos há uns anos"

Estado da Nação?

É um Estado de estagnação, do ponto de vista do otimismo. Os portugueses não estão otimistas, apesar dos sinais bons no plano económico, no das contas públicas e do crescimento da economia, mas merecia ser revitalizado, merecia ser vitaminado. É um Estado quase de alguma anomia. Nas pessoas, sinto acumulação e resignação, que são talvez dois dos sentimentos menos produtivos e produtores de mudança.



Maioria absoluta?

Já teve melhores dias. As maiorias absolutas, como dizia há tempos o Presidente da República, são como os melões: só depois de abrir é que se vê o que está lá dentro. Há maiorias absolutas para todos os gostos, mas há uma tendência que confirmamos negativa: o convencimento absoluto. E alternativa política? Não se vislumbra. Tarda. É muito frágil e isso desqualifica a qualidade da governação, porque um Governo que sente uma Oposição fraca governa pior.





Saúde?

Muito difícil, a maior preocupação de todos nós, de cada um dos cidadãos, é um exercício político terrivelmente complexo, muito exigente e que importa ter como prioridade. Melhorias desde a minha saída? A pandemia foi terrivelmente dramática, pelas consequências diretas sobre as pessoas e porque estagnou o próprio sistema. Ora, como as doenças não param, e as condições de saúde das pessoas não são compatíveis com a suspensão do tempo, temos hoje um SNS em muito maior sofrimento do que tínhamos há uns anos.

© Gerardo Santos / Global Imagens

Urgências?

São uma espécie de problema crónico e resolúvel que tarda muito em ser ultrapassado e que são a expressão maior, o sintoma mais importante e negativo do desequilíbrio que existe entre as respostas que as pessoas procuram e a oferta que o sistema está a dar. O tecido social mudou, a tecnologia está a substituir as práticas dadas como de rotina... Respostas ou soluções simples para problemas complexos nunca deram bom resultado.



Inteligência Artificial?

O maior desafio que a Humanidade está a defrontar. Queremos tanto ir mais longe, mas não temos a certeza se é tão seguro e eficaz como se esperava. A Saúde é talvez o território onde a IA pode trazer mais avanços, ajudar ao exercício de uma medicina clínica de base científica mais sofisticada, mais segura, mais assistida na decisão. E a robotização da medicina, a nanotecnologia, a robótica, tudo aquilo que hoje é a medicina ou a terapêutica customizada, quase feita à medida para as pessoas, não tenho dúvida nenhuma de que daqui por 20 anos o exercício da medicina clínica será absolutamente diferente daquela que nós conhecemos nas últimas décadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Gerardo Santos / Global Imagens

Greves e utentes?

Greves são talvez a expressão mais social e evidente de que a política tem de compreender bem aquela equação de que o país está melhor, mas as pessoas não. Os utentes ficam sempre no ponto da maior vulnerabilidade - e não falo apenas de utentes da saúde, falo de utentes da escola pública, dos serviços públicos, enfim, da Administração em geral: há uma sensação de injustiça, porque o que dou não é devolvido na justa medida, em função do meu esforço, nomeadamente fiscal.



Chega?

É uma realidade política que merece ser lida com muita atenção, nunca na ótica de um cordão sanitário. Os eleitores e as pessoas que, nas sondagens, dizem que têm vontade de votar no Chega, enquanto partido mais radical, e com posições até antidemocráticas, isso significa que os partidos clássicos não estão a responder às expectativas. O Chega pode ser um grito de revolta e mais do que tratá-lo como um lobo mau, ou metê-lo dentro de uma redoma, era bom que os partidos institucionais pusessem a mão na consciência e respondessem à pergunta: "Por que é que o Chega cresce?"



Um luxo é...

Pode não ser algo materialmente muito relevante. Pode ser realizar um sonho, concretizar um projeto para além da nossa melhor expectativa, e muitas vezes não tem a ver com dinheiro, tem a ver sobretudo com tempo. Para mim um luxo, por exemplo, é a qualidade de vida que queria muito ter para estar com as minhas filhas e com a minha família.

© Gerardo Santos / Global Imagens

​​​​​​​Um refúgio para ler?

Gosto de ler quando estou de férias, na praia, debaixo de um bom toldo, com uma bebida fresca, e sobretudo ao fim da tarde com uma brisa marítima, porque junta-se o conforto com a qualidade do ambiente e com a tranquilidade que as letras nos dão quando nos entram pelos olhos adentro.



Inspiração?

O Papa Francisco, mesmo para os não-católicos ou para os não-crentes, é uma inspiração do ponto de vista da palavra, da atitude, do comportamento, da simplicidade, dos valores, e creio que - religião e convicções religiosas ou filosóficas à parte - valia a pena que muitos pusessem os olhos naquilo que ele é, que ele diz e que escreve.