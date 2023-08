Almada: o porto de abrigo de André Ramos

A primeira coisa que salta à vista quando conhecemos o André (Ramos) é a sua boa disposição, comprovada pelo sorriso aberto, e a sua atitude perante a vida. Desfiado a dar a conhecer Almada este atleta paralímpico mostrou-nos os pontos que lhe são mais significativos. E estão todos relacionados com a água. Com uma vida atarefada, sempre em viagem - seja de Lisboa para o Porto, mais concretamente para o Sporting Clube de Espinho, clube a que pertence e onde pratica a modalidade de Boccia, ou para os estágios da Seleção e respetivas competições -, Almada serve de porto de abrigo. O local onde sempre viveu e onde relaxa.

Sempre muito aberto sobre a sua condição (paralisia cerebral), André afirma que é "uma pessoa como outra qualquer". Apenas tem "algumas limitações", que não o impedem de viver. A destreza com que nos levou pelos caminhos de Almada - sim, foi ele quem conduziu - é prova disso mesmo.

Primeira paragem: o Cristo-rei. Ou tentativa. A Jornada Mundial da Juventude limitou os passeios, estando várias ruas cortadas. Para André, este é um dos pontos emblemáticos da cidade da Margem Sul e explica que dali se pode ter uma visão 360 graus sobre a cidade e Lisboa. Esse "é o grande aliciante, porque poucos (ou nenhuns) outros pontos o permitem fazer".

Impossibilitados de subir até ao Cristo-rei seguimos para o próximo ponto do roteiro de André: Cacilhas. Aqui podíamos falar da sua história ou da importância deste ponto de ligação à cidade de Lisboa. Mas a verdade é que a escolha teve por base a ligação que o André tem com o rio. A água "acalma e ajuda a relaxar". "Sabe bem dar um passeio e contemplar o rio. Apreciar a calma e passear por uma zona que o permite. Ver o farol e os cacilheiros que todos os dias, várias vezes por dia, fazem a travessia entre as duas margens".

Uma sensação de paz que, por outro lado, é complementada pela alegria contagiante do André, aquela pessoa que está sempre (ou quase sempre) com um sorriso na cara, que adora picardias e prefere o copo meio cheio. Esse é o André. Foi o André que conhecemos e que nos acompanhou por Almada.

André Ramos © Carlos Pimentel / Global Imagens

Entre o rio e o jardim

Crescer em Almada, para quem tem qualquer tipo de dificuldade, principalmente motora, não é fácil. Na verdade, não é fácil praticamente em nenhuma cidade portuguesa. Só recentemente se começou a dar mais visibilidade à necessidade de termos um país acessível, e ainda falta muito por fazer. No caso específico do André, ele consegue andar - em pequenas deslocações. Quando há uma maior distância (ou implica esforço) tem de recorrer à cadeira de rodas, com tudo o que isso implica em termos de acessibilidade. É verdade que esta "tem melhorado", reconhece André. No entanto, acrescenta, "ainda há muitos obstáculos para quem anda de cadeira de rodas". Desde a inexistência de desníveis na passagem de peões ao piso irregular (ou com buracos), essa é uma realidade com que André (e muitos outros) convive diariamente.

Verificámos isso mesmo aquando do passeio pela rua do Ginjal Street Art. O pavimento irregular e os inúmeros buracos dificultaram a locomoção, mesmo quando ajudado pela assistente Ana.

Num passo descontraído, com várias paragens pelo meio, seja para tirar uma fotografia virado para o rio, seja em frente a um dos muitos murais que existem nessa rua, foi possível verificar algumas das dificuldades que André enfrenta quando quer visitar um dos seus pontos preferidos da cidade: piso desigual e com vários buracos.

De um lado, paredes decoradas com várias pinturas - a par de uns quantos sinais de aviso -; do outro, o rio. O que levou a alguma indecisão sobre qual o ponto mais interessante e obrigou a várias paragens. Pelo meio, muita conversa e uma maior percepção de como é a vida do André. O que o levou a passar de desportos como a natação e a equitação para o boccia. E a sua evolução neste desporto, do quinto lugar na primeira participação para o atual segundo lugar a nível mundial. Com a particularidade de o André ser dos poucos atletas (a nível mundial) que joga com o pé e não com a mão. O que mostra o seu controlo. Pelo meio, a ainda "alguma resistência de integração" por parte dos colegas da escola. A sorte foi que os pais conseguiram encontrar um colégio particular onde se sentiu "totalmente integrado".

A caminho do Jardim do Rio, passámos por mais pinturas e por dois dos restaurantes emblemáticos da cidade: o Atira-te ao Rio e o Ponto Final. E passámos pelo Olho de Boi, um espaço que André considera que "não está devidamente valorizado". Na verdade, está praticamente ao abandono. "O que é uma pena, dada a sua localização e a importância que teve na história e desenvolvimento de Almada". Mesmo assim, vale a pena o passeio, principalmente ao fim do dia porque, refere André, "é dos melhores pontos para assistir ao pôr do sol".

André Ramos © Carlos Pimentel / Global Imagens

A viagem só podia terminar num ponto: a praia. E, mais uma vez, a ligação de André com a água. "Um imenso areal onde uma pessoa pode andar à vontade". E que tem a infraestrutura necessária para ajudar os cadeirantes, caso isso seja necessário. O André gosta de ser independente. Gosta de tentar ir pelo seu pé. Mas não tem problema em pedir ajuda. Porque "todos, alguma vez, precisamos de ajuda".

Durante a reportagem tomámos notas de algumas das dificuldades diárias do André. Dificuldades que ele ultrapassou com um sorriso e boa disposição, mas que nos deixam a pensar. O caso do mau estado do pavimento, da altura dos passeios, que muitas vezes leva a que as pessoas com cadeiras de rodas tenham de circular pela estrada, com todos os perigos inerentes. Mas também a questão da acessibilidade, ou mais precisamente a falta dela, que, na prática, condiciona a vivência de alguns cidadãos. Um exemplo: imaginemos um edifício que não tem rampa. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas tem acesso ao mesmo? Terá sempre de pedir ajuda. Talvez ser levada ao colo.

Outra situação foi a da ocupação dos lugares de estacionamento. "Por incrível que pareça ainda há pessoas que não veem qualquer mal em ocupar esses lugares". Que, de si, são poucos. E, por isso mesmo, ao ver, in loco, os vários obstáculos existentes, sobressai, ainda mais, a boa disposição do André. Que promove Almada, e a sua ligação ao rio, com um sorriso no rosto.

dnot@dn.pt