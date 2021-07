Algarve e Lisboa e Vale do Tejo recuperam atraso na vacinação

42% da população (4 337 479 pessoas) tem já a vacinação completa contra a covid-19, revelou esta terça-feira o relatório de vacinação enviado pela Direção-Geral da Saúde às redações.

No total, 60% da população de Portugal (6 213 798 pessoas) tem pelo menos a vacinação iniciada.

Na última semana, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e o Algarve recuperaram algum do atraso relativamente às outras regiões. LVT é agora a região com mais doses administradas (3 543 810), graças às 413 740 registadas na semana anterior.

LVT tem agora 59% da população com vacinação iniciada e 40% com a vacinação completa, o que em relação à semana anterior significa um aumento de quatro e sete pontos percentuais, respetivamente. Aumento semelhante sofreu o Algarve, que tem agora 60% dos habitantes com pelo menos a vacinação iniciada e 40% com vacinação completa.

Ainda assim, o Centro e o Alentejo continuam a ser as regiões com maior percentagem de vacinação iniciada (63% em ambas), sendo que é o Alentejo a região que com maior taxa de habitantes com vacinação completa (49%).

As faixas etárias 65-79 anos e 80 ou mais anos são as que têm maior percentagem de pessoas com vacinação iniciada (99%), sendo que é a dos 80 ou mais anos a que está isolada na liderança da que tem maior taxa de vacinação completa (95%).

No total, Portugal recebeu 11 510 810 de doses e distribuiu 10 694 447.