Alfama prepara a noite mais longa: "A tradição é dentro do bairro"

"A tradição é dentro do bairro". Montadas nas pedras da calçada e com o cheiro a sardinha a anunciar a chegada da noite de Santo António, um das mais aguardadas em Alfama, as bancadas que esta noite vão estar cheias, superlotadas de clientes, carregam as histórias daqueles que já se apresentam como da casa.

"Isto é de família. Eu fui criada aqui dentro de uma caixa de frutas debaixo destes balcões", conta Cecília Lopes, cozinheira numa banca instalada numa das ruas do bairro.

Uma recordação de outros tempos vividos num dos bairros mais carismáticos da capital, mas que sabe que já não se repetirá. Tal como não se repetem as "enchentes" antigas em que praticamente só se ouvia falar português pelas ruas de Alfama.

Agora, estão engalanadas como nesses tempos, as bancadas também marcam a sua presença, mas o cliente mudou: esta terça-feira ao final da tarde, as ruas estavam já cheias, mas de turistas estrangeiros surpreendidos pelo colorido das ruas, pelo cheiro a sardinha assada e pela música.

Tudo condimentos que prometiam uma longa noite em Alfama, tal como em toda a cidade de Lisboa.

"O ambiente está muito 'caloroso', tudo isto lembra-me as ruas de Paris. Estive cá no ano passado e gostei de tal forma que este ano decidi voltar", contou ao DN Joy Cehata, enquanto passeava no bairro.

Cecília Lopes também dizia ter motivos para estar contente com a forma como a noite estava a começar. No entanto, a cozinheira só tinha uma queixa: "o Dr. Moedas, presidente da câmara, lembrou-se de permitir o Santódromo [espaço na Doca da Marinha onde se festejam os Santos Populares]; parecendo que não, tirou-nos muito à nossa freguesia". E acrescenta, à laia de aviso: "A tradição é dentro do bairro."

Já Maria Hermínia chama a atenção para outra mudança na tradição: "Antigamente era a sardinha assada; era o bacalhau; era o choco -- que agora está muito mais caro -- e pouco mais. Agora há pessoas que fazem disto [bancas] quase um restaurante. Têm frango, bife... é diferente. Muito diferente".

Outra grande recordação são os preços baixos de outrora. Como bem lembram André Custódio e Luís Alvelos. A dupla, que quando falou com o DN já estava em "preparação" para a noite de folia, reconhece que o aumento dos preços os faz pensar duas vezes antes de vir festejar os Santos. A exceção que abrem sem "pensar" é a noite de 12 de junho, pelo simbolismo da data.

E sublinham que, tal como aconteceu antes da pandemia, com os preços da altura, "se calhar, vínhamos cá mais vezes".