Sociedade

Águas residuais tratadas podem regar metade dos campos de golfe no Algarve em 2025

A Águas do Algarve está a trabalhar em cinco projetos de eficiência hídrica com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): a segunda fase de Vila Real de Santo António, em Vilamoura e Quinta do Lago (Loulé), em Albufeira Poente e na Boavista (Lagos).