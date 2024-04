Água das barragens só chega para oito meses

Sob as barragens exauridas, os canais de rega secos e os pomares de citrinos e de abacates, correm rios e riachos que formam consideráveis massas de água armazenadas entre as rochas. O Algarve tem 17 aquíferos no subsolo. "São verdadeiras [barragens do] Alqueva debaixo dos nossos pés", segundo o hidrólogo José Paulo Monteiro, que hão de abastecer a rede pública quando as barragens se esgotarem. Mas estas reservas estratégicas também estão a ficar em "estado crítico".