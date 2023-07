Agricultura: tecnologia e satélites ajudam a ultrapassar desafios climáticos

As quedas de granizo que afetaram, sobretudo, a região do Alto Douro vinhateiro são a imagem das alterações climáticas que Portugal já sente. A tendência, dizem os especialistas, é para que estes fenómenos sejam cada vez mais frequentes e intensos, tornando-se uma ameaça de enormes dimensões para a agricultura. No outro extremo, a seca em que grande parte do país já se encontra também faz os seus estragos, provocando o stresse hídrico, o enfraquecimento das plantas e reduzindo a sua capacidade de produção. Seja qual for o fenómeno, o resultado traduz-se em prejuízos elevados para os agricultores, o elo mais fraco de uma cadeia que depende dos caprichos climáticos e, como diz Rui Soares, em jeito de brincadeira, das orações a Santa Bárbara.

No caso específico do granizo na região do Alto Douro, o presidente da Direção da ProDouro - Associação dos Viticultores Profissionais do Douro, explica ao DN que os fenómenos são mais recorrentes, aparecem com mais intensidade, e em alturas em que causam graves prejuízos, como na primavera. "É uma fase em que a fruta está em formação e, quando cai granizo, prejudica não só a quantidade, mas também a qualidade da fruta".

Este ano os concelhos de Alijó e Sabrosa foram dos mais afetados, numa área que equivale a cerca de 15 mil hectares de vinha e olival. "Alijó tem uma propensão especial para este tipo de fenómenos extremos como a trovoada e a queda de granizo intensa", reforça José Paredes. O presidente da Câmara Municipal de Alijó recorda que "foi assim em 2012, em 2018, sobretudo, em que a queda de granizo foi de facto muito severa e fustigou muito as nossas culturas, e está a ser assim este ano". O autarca estima que, só este ano, já tenham sido afetados cerca de 1600 hectares dos quais, muito próximo dos 700, severamente afetados, com a produção irremediavelmente perdida. Um problema que, afinal, tem uma solução à distância de 1,3 milhões de euros, e para a qual o autarca tem procurado o apoio da tutela da agricultura, até ao momento sem efeito prático.

Transformar o granizo em água

Evitar os prejuízos avultados na vinha e nos olivais nos concelhos de Alijó e de Sabrosa é a missão do sistema, desenvolvido em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes (UTAD), que transforma o granizo em água. Inspirado numa solução que existe em França desde os anos 50 do século XX, o sistema ajustado às características climáticas e do terreno naqueles dois concelhos está pronto a entrar em fase piloto.

Por iniciativa da ProDouro, os técnicos nacionais visitaram as várias zonas francesas onde é utilizada solução semelhante, e trabalharam em conjunto com os especialistas daquele país para confirmar se o sistema seria viável em território nacional. "Este é um trabalho de parceria que dura há cinco anos, que partiu da associação e que, posteriormente, envolveu o sistema científico nacional, através da UTAD, e as autarquias da região", explica Rui Soares.

Do lado da edilidade, José Paredes confirma que "faz todo o sentido dizer que Alijó pensa seriamente no sistema de combate e prevenção contra a queda de granizo". O autarca reconhece igualmente a importância do trabalho de levantamento e de investigação realizado em torno do sistema para "perceber exatamente o tipo de investimento associado, que é muito significativo". Ainda assim, o presidente da autarquia acredita que permitirá poupar muitos milhares de euros ao longo dos anos, evitando as perdas diretas nas culturas e o respetivo impacto económico. "Se este projeto piloto estivesse desenhado somente para a área de Alijó, garanto que já teria avançado", assume, mas estando pensado para mais do que um concelho, é preciso que todos tenham a mesma capacidade financeira para avançar. Para facilitar o processo, José Paredes desafiou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para comparticipar o projeto através do Fundo Ambiental. "Antes comecei por desafiar a Sra. Ministra da Agricultura, que praticamente não me ouviu, lamentavelmente, mas estou convencido de que a APA vai ajudar", reforça. O convite a esta entidade foi reiterado publicamente o mês passado, aquando da Feira dos Vinhos e dos Sabores dos Altos, onde o projeto foi apresentado num colóquio que contou com a participação do vice-presidente da APA, José Pimenta Machado.

"Estamos no timing ideal para que o projeto avance e para que esteja no terreno na primavera de 2024", desafia Rui Soares. Para lançar o piloto, o presidente da ProDouro recorda que serão necessários entre 6 e 9 meses entre a adjudicação e a operacionalização no terreno, o período ideal para evitar prejuízos no próximo ano. "Em anos como este, se tivéssemos o projeto já implementado poderíamos prevenir muitos prejuízos, que já não vamos conseguir prevenir, porque o mal está feito". José Parente acrescenta: "Os prejuízos que já foram causados por estes episódios dariam para financiar dois ou três sistemas como aquele que queremos instalar."

Tecnologia, inovação e ciência de mãos dadas

Mas, em que consiste afinal este sistema? O elemento central, explica José Paredes, passa pela instalação de um radar de grande amplitude, com um raio de alcance de 60 quilómetros, que deteta e monitoriza o movimento da massa de ar que transporta o gelo. À medida que essa massa de ar se vai aproximando da área crítica a proteger, o radar emite um sinal para as estações fixas que estão previamente colocadas no terreno. Neste piloto são 19, mas com tendência a aumentar, como revela o presidente da autarquia de Alijó.

Quando a estação fixa recebe o sinal do radar, dispara para a atmosfera um balão de hélio que transporta uma carga de sais minerais que, depois, em contacto com a massa de ar gélida, se dissolve, se espalha na nuvem e desfaz o gelo, transformando-o em água. Ou seja, em vez de cair granizo, cai água. "O princípio ativo que o balão transporta são sais minerais, que podem ser de cálcio, de magnésio ou de potássio, ou seja, fertilizantes", explica Rui Soares, acrescentando que se trata de sais microscópicos, inóculos para o ambiente, e seguros. "Esta foi uma das questões que nos levou a escolher esta metodologia", sublinha.

Outra questão central, acrescenta, é o timing em que os balões são acionados e que tem de ser o correto, caso contrário o sistema não funciona. Para garantir que nada falha, será constituída uma equipa multidisciplinar, responsável pela gestão e monitorização de todo o processo.

No futuro, revela o autarca de Alijó, este projeto não defenderá apenas a vinha, mas também outras culturas. O objetivo será que, futuramente, esta tecnologia abranja toda a área do concelho de Alijó, sobretudo na zona de transição entre os 500 e os 700 metros de altitude. "Esta é uma zona com grande potencial para a amêndoa, para a olivicultura e para a castanha, que são culturas que também são afetadas quando se dão episódios severos desta natureza", reforça José Paredes.

Agricultura 4.0 é uma realidade

Projetos como o do granizo no concelho de Alijó, que envolvem um ecossistema de parceiros tecnológicos, científicos, produtores agrícolas e administração pública regional começam a ser uma realidade que confere eficiência e inovação a um setor ainda tido como tradicional, e são fundamentais para ajudar a ultrapassar os diferentes desafios que se lhe colocam. Um dos principais - alimentar um mundo com oito mil milhões de habitantes - motivou a inovação agrícola que, aos poucos e ao longo das últimas décadas, permitiu alimentar os então seis mil milhões de pessoas, com a mesma extensão de terra. Para o futuro, o desafio é ainda maior, com uma população que continua a crescer e que consumirá mais 50% de alimentos do que atualmente. A solução, acreditam os especialistas, estarão inovação através da colaboração que permita que os agricultores, mesmo nas pequenas explorações tenham acesso às melhores opções para lidar com pragas, doenças, falta de água e outras condições climáticas extremas.

Uma prova de que esse caminho já está a ser percorrido é o investimento superior a 600 milhões de euros no setor agroalimentar, através de projetos de Investigação &

Desenvolvimento (I&D) no quadro do Programa Portugal 2020. O setor foi, aliás, o líder no investimento em inovação.

Tirando partido dos apoios disponíveis para o setor, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a criar uma plataforma com o objetivo de tornar os negócios agrícolas da região mais competitivos e sustentáveis. Esta ferramenta será desenvolvida em parceria com instituições de ensino da região, empresas e centros de investigação, e contará com um investimento superior a 850 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Teresa Paiva, responsável pelo projeto no IPG, explica que o piloto do projeto será desenvolvido numa região modelo que inclui zonas da Beira Alta e Beira Interior, e também do Minho.

De regresso ao Douro, uma das regiões mais fustigada também pela falta de água, encontramos outro projeto de inovação da UTAD, em conjunto com uma empresa de aeronáutica e, novamente, com a autarquia de Alijó. Trata-se do estudo do stresse hídrico através da fotointerpretação das plantas, feito por via aérea, com a ajuda da tecnologia. Ou seja, como explica José Paredes, será a aposta na agricultura de precisão, na qual cada cultura ou, no limite, cada planta, será analisada e tratada de acordo com as suas necessidades específicas. Outra possibilidade deste sistema de fotointerpretação passa pela prevenção dos fogos, analisando o estudo das massas e o seu estado face ao risco de incêndio. No fundo, explica o autarca, "estudar o comportamento dos fogos para evitar incidentes graves".

O arranque do projeto está previsto assim que sejam feitas as obras de requalificação do aeródromo local, e contarão com um apoio do PRR e de fundos de empresas internacionais, parceiras da empresa que faz parte deste protocolo com a edilidade.

dnot@dn.pt