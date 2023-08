Todos a olhar para céu! Hoje há uma superlua para ver

Uma lua cheia surge atrás do Capitólio dos EUA, segunda-feira, 9 de março de 2020, em Washington. Tradução do inglês.

O fenómeno da superlua dá-se quando a lua cheia coincide quase em simultâneo com o perigeu, ficando assim mais próxima da Terra e fazendo parecer estar até 14% maior e 30% mais brilhante em comparação aos restantes dias ditos normais.

A primeira superlua vai ser visível já na noite desta terça-feira, 1 de agosto, depois de nascer a sudeste, aparentando ser um pouco mais brilhante e maior do que o habitual. Isto acontece porque estará a apenas 357.530 quilómetros de distância.

A próxima ocorrência deste fenómeno lunar será no último dia do mês, no qual estará ainda mais próxima durante a noite; a 357.344 quilómetros de distância, e por ser a segunda lua cheia no mesmo mês, será o que se chama de "lua azul".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a NASA, Mercúrio e Marte, que podem ser visíveis a olho nu, vão aparecer no céu quando a superlua nascer na noite desta terça-feira.

Uma lua cheia acontece uma vez em cada ciclo lunar, que dura 29,5 dias. Como a lua viaja num caminho elíptico, em vez de circular, há momentos em que está mais próxima do que noutras. A primeira superlua deste ano aconteceu na noite de 3 de julho.

A última vez que duas superluas completas apareceram no mesmo mês foi em 2018 e a próxima será apenas em 2037.

Já na noite de 12 para 13 de agosto, ocorrerá o pico da chuva de meteoros das Perseidas, uma das maiores chuvas de estrelas do ano. É recomendado que se opte por locais mais escuros sem poluição luminosa. A melhor altura para ver as Perseidas será antes do amanhecer.

É possível acompanhar o calendário lunar deste ano aqui.