Advogada tinha pedido para deixar a defesa de Rendeiro

A procuradoria sul-africana anunciou, num comunicado citado pela SIC Notícias, que June Marks tinha solicitado para deixar a defesa de João Rendeiro.

"Durante esta semana, o Estado recebeu notificação do representante legal de Rendeiro informando que se ira retirar dos seus serviços. O Estado solicitou então que Rendeiro comparecesse hoje no Tribunal de Verulam para que as questões legais fossem tratadas antes da conferência pré-julgamento da próxima semana", refere o comunicado da Procuradoria sul-africana, segundo cita a SIC Notícias.

Seria essa a razão pela qual o ex-banqueiro iria hoje a tribunal. Uma situação que a advogada não quis esclarecer quando contactada pela Lusa.

"Já não é relevante adiantar os motivos", disse June Marks.

A sessão preparatória no tribunal estava marcada para 20 de maio.

O corpo de João Rendeiro foi encontrado na cela onde estava detido "perto da meia-noite desta quinta-feira pelos guardas prisionais.

"O DCS lançou urgentemente uma investigação para determinar a causa e as circunstâncias que levaram à sua morte", diz uma nota dos Serviços Penitenciários enviada à Lusa.

Questionado pela Lusa sobre as circunstâncias em que foi encontrado morto na cela onde estava detido, o porta-voz dos serviços prisionais da África do Sul, Singabakho Nxumalo, escusou-se a dar mais informação, referindo apenas que as autoridades sul-africanas estão a investigar o incidente.

"Assim que tivermos os resultados da autópsia, serão anunciadas as causas da morte, a investigação continuará para determinar as causas da morte. Estamos também a investigar a hora em que se realizou a última ronda [às celas], a hora que foi visto na cela e quando é que foi constatada a morte", explicou.

Segundo porta-voz, o corpo de João Rendeiro foi transportado hoje para uma morgue fora da cadeia, em Durban, onde será submetido a uma autópsia para se averiguar as causas da sua morte.

A ainda advogada de João Rendeiro revelou que foi chamada para identificar o corpo do ex-presidente do BPP e que vai iniciar os procedimentos da trasladação para Portugal.