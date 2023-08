A sua virtude preferida?

Generosidade e Resiliência.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Dignidade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Coragem.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Cumplicidade e... saber que estão sempre lá.



O seu principal defeito?

Trabalhar demais.



A sua ocupação preferida?

Escrever.



Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Família e amigos por perto num fim-de-tarde de um dia de verão num pátio na medina de Marraquexe.



Um desgosto?

O maior: a morte repentina da minha Mãe.



O que é que gostaria de ser?

Escritora. Contadora de histórias.



Em que país gostaria de viver?

Adoro viver em Portugal. Mas poderia viver temporadas em Marrocos.



A cor preferida?

Tenho várias mas sempre os meios-tons.



A flor de que gosta?

As flores são uma companhia permanente. Mas uma preferência especial para as Peónias, pelo exotismo, para as Gardénias, pelo perfume, e para o Jasmim, pelo encanto.



O pássaro que prefere?

Flamingos, muitos.

Conceição Amaral

O autor preferido em prosa?

Italo Calvino.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade.



O seu herói da ficção?

Asterix.



Heroínas favoritas na ficção?

Sherazade, Mafalda de Guino, Cinderela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os heróis da vida real?

Os homens e mulheres que arriscam a vida para salvar vidas.



As heroínas históricas?

Mulheres que inspiram gerações: Rosa Parks, Anne Franck, Simone Weil.

Os pintores preferidos?

Vermeer, Benozzo Gozzoli, Paul Cézanne, Vincent van Gogh.



Compositores preferidos?

Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, António Carlos Jobim, Fernando Lopes Graça



Os seus nomes preferidos?

Leonor e Francisco.



O que detesta acima de tudo?

Desonestidade, arrogância e prepotência.



A personagem histórica que mais despreza?

Sem dúvida Adolf Hitler e todos os criminosos de guerra.



O feito militar que mais admira?

Aqueles que não promovem guerra, morte e horror. O 25 de Abril de 1974 é um feito militar extraordinário, sem guerra ou sofrimento.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Renascer.



Como gostaria de morrer?

Sem dor, serena e de mão dada.



Estado de espírito atual?

Tranquila e a olhar em frente.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que são cometidos em momentos de desespero e de cansaço.



A sua divisa?

"Talent de bien faire" e Saber esperar.