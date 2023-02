Adoção. "Uma medida não resolve tudo. É preciso uma abordagem mais holística"

Até agora, a legislação portuguesa apenas previa a adoção de crianças e jovens até aos 15 anos. E cinco dos partidos com assento parlamentar, BE, PCP, PAN, Livre e Iniciativa Liberal, decidiram apresentar propostas que alteravam este limite, por o considerarem "anacrónico", e, em paralelo, um fator que contribuía para separar irmãos. O projeto foi aprovado em plenário, nesta sexta-feira, e agora vai ter de ser discutido na especialidade. Mas, para já, e entre quem está no terreno, parece ser unânime que a alteração "é uma evolução" na legislação da adoção.

A presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), a procuradora jubilada Dulce Rocha, elogia a medida, porque "tudo o que possa facilitar e promover a adoção é bom", mas é categórica ao afirmar que "o debate não pode ficar por aqui. É preciso uma abordagem mais holística da legislação da adoção", sublinhando que não podemos "presumir que a legislação não tem de ser aperfeiçoada. Tem. E com base no que se vai aprendendo com a vivência e formação dos técnicos".

Para Dulce Rocha, "a aprovação de uma medida isolada no Parlamento não resolve tudo". Aliás, "não vem alterar o nosso quadro atual e há situações em que as pessoas querem adotar e não podem porque há uma barreira a impedi-las", referindo-se "a limitações que não resultam expressamente da lei geral, mas de um conjunto de normas impostas pela Segurança Social (SS), nomeadamente no que toca às famílias de acolhimento". E dá um exemplo: "Uma família que já tem os filhos crescidos e entra num projeto de acolher uma criança, sem ter inicialmente a intenção de adotar. Só que, entretanto, houve uma vinculação da família à criança e desta aos seus cuidadores. O amor é recíproco e a questão da adoção faz sentido, mas tal não é possível pelas regras impostas pela SS", concluindo: "Isto não pode continuar a acontecer. Só trava um processo de adoção numa relação que já deu resultados."

E justifica o exemplo com o facto de este ser uma das queixas que mais chega à instituição que preside. Por isso, defende, "o aumento da idade é ótimo, mas gostava que o Parlamento não perdesse a oportunidade de discutir e de ponderar outras questões e outras medidas, porque só esta não resolve o problema da adoção".

De acordo com os últimos dados da SS, em 2021 havia mais de 6300 crianças e jovens no sistema de acolhimento, menos 5% do que em 2020, mas a esmagadora maioria, 96,5%, estava em instituições e só 3,5% em famílias de acolhimento. Deste total, apenas 226 estavam em situação de adotabilidade, embora o número de candidatos à adoção seja sobejamente superior, 1419. Mas nesse ano só 125 crianças foram adotadas.

Como diz a ex-procuradora do Tribunal de Família e Menores, "os apoios às condições socioeconómicas das pessoas melhoraram e as pessoas só têm os filhos que querem e não há tantos bebés para adoção. As crianças e jovens que vão chegando, algumas já crescidinhas, acabam por ficar nas instituições durante muito tempo, havendo muitos jovens em processos de institucionalização prolongada, e para estes penso que até se deveria incentivar as famílias de acolhimento, para que possam ser uma referência", porque em termos de adoção o ideal é que "esta aconteça o mais cedo possível, para que seja possível à criança e à família criarem laços afetivos semelhantes aos da filiação. Esta é a grande vantagem da adoção, proporcionar a uma criança o que os pais biológicos não puderam, não souberam ou não quiseram proporcionar em termos afetivos e de cuidados fundamentais. O objetivo da adoção é que uma criança tenha uma família que a ame e que a proteja", destaca ao DN.

A presidente do IAC espera que "as pessoas não fiquem iludidas com esta medida e pensem que os adolescentes institucionalizados se vão vincular a um família que não conhecem aos 16 ou aos 18 anos, provavelmente sendo eles pessoas já com um processo de adoção falhado. Para haver esta vinculação tem de haver amor recíproco, semelhante ao da filiação, e isto acontece com a adoção numa idade precoce".

Adotar um adolescente de 15, 16 ou 18 anos "não é um processo cor-de-rosa"

Cada caso é um caso, sendo importante perceber onde é que pode estar a falhar o processo de adoção. A psicóloga Rute Agulhas também defende que "cada criança ou jovem tem direito a crescer e a viver numa família, mas que adotar um jovem aos 15, 16 ou 18 anos é um processo complexo".

Em resposta ao DN, Rute Agulhas destaca que "muitos jovens atingem, com enorme angústia, os 15 anos de idade, sabendo que depois disso a hipótese de adoção lhes fica vedada. Naturalmente que a adolescência é uma fase da vida em que os jovens levam consigo uma bagagem mais pesada, e é fundamental que tal seja tido em conta". Ou seja, é preciso que os "adotantes tenham ainda mais recursos e mais acompanhamento por parte dos serviços, porque adotar um jovem de 16 ou 17 anos é um processo especialmente complexo. É importante que sejamos realistas: não é um processo cor-de-rosa e exige um apoio continuado junto das famílias".

A psicóloga considera que "esta discussão é importante", mas que se devem ponderar outras situações, nomeadamente as que definem o projeto de adoção para uma criança.

"Penso que deviam ser revistas as situações em que pode ser definido um projeto de adoção para uma criança - na prática, aos progenitores das crianças em perigo são dadas inúmeras oportunidades de capacitação parental, enquanto as crianças aguardam em "banho-maria", em situação de acolhimento. É totalmente inadmissível que uma criança passe anos e anos em contexto de acolhimento enquanto se aguarda pela capacidade dos pais em exercer a sua parentalidade de uma forma sensível e responsável. O tempo da criança não é o nosso tempo. E a infância não se recupera", argumenta.

Questionada sobre o que estará a falhar nos processos de adoção, tendo em conta que em 2021 só havia 226 crianças para adoção e que, destas, só 125 concluíram o projeto, havendo algumas que regressaram às instituições, Rute Agulhas especifica: "A maior parte dos adotantes deseja crianças mais pequenas e sem qualquer problema de saúde, física ou mental. As crianças mais velhas ou com alguma problemática mais significativa acabam por ver adiada esta possibilidade. O processo de avaliação dos candidatos é muito rigoroso, o que é positivo. O processo de acompanhamento pós-adoção é que precisa de ser repensado, de modo que as famílias se sintam verdadeiramente acompanhadas ao longo do tempo."

Os afetos são determinantes numa adoção e Dulce Rocha e Rute Agulhas concordam que o processo tem de ser melhorado e aperfeiçoado para que se quebrem barreiras jurídicas, burocráticas ou até no acompanhamento que possam estar a travar o direito de uma criança ou de um jovem a viver em família.