Adesão à greve dos médicos ronda os 95%. Há hospitais só com serviços mínimos

A adesão à greve dos médicos ronda os 95%, com blocos operatórios encerrados de Norte e Sul do país, e, nalguns casos, chega aos 100%, como no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, segundo o sindicato.

Em declarações à Lusa, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que convocou a paralisação, disse que, globalmente, a adesão é de cerca de 95% e, além de Coimbra deu ainda o IPO do Porto e o Santo António como exemplos de adesões que chegaram aos 100%, apenas com serviços mínimos a funcionar.

"Temos blocos operatórios encerrados de norte a sul do país", disse Joana Bordalo e Sá, lembrando que, mesmo noutros hospitais, como, por exemplo, Braga, Viana do Castelo e Santa Marta (Lisboa), a situação é idêntica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quanto aos centros de saúde, a responsável sindical disse que a adesão era igualmente "fortíssima" -- na ordem dos 95% - com diversas Unidades de Saúde Familiares (USF), de Norte a Sul do país, com 100% de adesão.