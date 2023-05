A turista francesa que trouxe a família para conhecer a Baixa de Lisboa

É sabido que a Baixa de Lisboa atrai muitos turistas. Mesmo na primavera e num dia muito ventoso, os turistas encheram um dos bairros mais tradicionais e populares de Lisboa.

De um lado um grupo de professores com cartazes e microfones manifestavam-se, pedindo mais direitos, do outro a francesa Adelle Bobo, de 20 anos, sentada em cima da fonte da praça Dom Pedro IV (Rossio) com a mãe e o irmão a descansar um pouco no sol da tarde após um longo passeio por Lisboa.

A família não está a visitar Portugal por acaso. A ideia de visitarem o país surgiu graças a Adelle ter eleito Portugal para concluir a sua licenciatura.



Atualmente a Adelle é estudante do 2.º ano de medicina dentária, na cidade do Porto, o que faz com que já entenda e fale um pouco da língua portuguesa. A estudante realça o custo de vida e a facilidade de viajar como motivos para ter vindo para Portugal estudar.

"É muito fácil vir visitar o país e é bem barato", conclui a turista. Agora, Adelle convidou o irmão e a mãe para virem, também, conhecer o país.



A família recomenda muito que mais turistas visitem a Baixa: . "Recomendo que conhecem aqui, há vários lugares lindos e a comida é boa", refere a estudante de medicina dentária.