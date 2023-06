ACT em ação de fiscalização em Odemira para detetar trabalho ilegal

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a realizar esta segunda-feira uma ação de fiscalização na empresa Amazing Promisse no concelho de Odemira, distrito de Beja, para detetar eventuais situações de ilegalidade de trabalhadores, segundo aquela entidade.

Cerca de 20 inspetores da ACT participam na ação conjunta com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), serviços de fiscalização do Instituto de Segurança Social e Guarda Nacional Republicana (GNR) na herdade com cerca de 300 trabalhadores.

A herdade já tinha sido inspecionada no ano passado e, segundo a ACT, foram detetadas situações irregulares.

A operação começou pelas 08:40.

De acordo com a subinspetora-geral da ACT, Cristina Rodrigues, a operação visa detetar os eventuais trabalhadores em situação irregular bem como as condições de trabalho.

"A nossa expectativa é detetar o maior número de trabalhadores em situação irregular em empresas que fazem subcontratações e colocam estes trabalhadores nestes espaços", disse.

De acordo com Cristina Rodrigues, esta é uma zona onde há muito trabalho migrante e a ACT tem o cuidado de acompanhar no sentido de verificar a situação dos trabalhadores.

"Na sua maioria são migrantes com fragilidades que fazem parte dos grupos vulneráveis em termos laborais. Sabemos que é fundamental a sua regularização em âmbito laboral e é com esse propósito que estamos cá hoje", disse.

A empresa alvo da fiscalização é produtora de frutos vermelhos.

A Herdade chama-se Flor do Brejo, está dividida em várias parcelas exploradas por várias empresas.