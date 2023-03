Açores voltam a ser palco da Cimeira dos Exploradores

A Global Exploration (GLEX) Summit, cimeira que reúne a maior comunidade de exploradores e cientistas de todo o mundo regressa aos Açores, pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, o palco será a ilha Terceira. O ano passado, o programa dividiu-se entre Lisboa e a ilha açoriana de São Miguel.

De 14 a 16 de junho, o palco será o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Por lá, a elite mundial de exploradores e cientistas partilhará com o público as descobertas mais recentes, as tecnologias mais inovadoras e as novas e futuras missões que prometem revolucionar o futuro do Espaço, dos Oceanos e do Planeta.

Citado em comunicado, Richard Garriott, presidente do Clube dos Exploradores, refere que "não há melhor local para descobrir o que se seguirá na exploração, do que uma ilha que já foi um espaço vazio no mapa, até exploradores corajosos a encontrarem".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Esse esforço de preencher espaços vazios em mapas está presente na história dos Açores e na empreitada dos navegadores portugueses. Da travessia do Atlântico, à travessia das estrelas, estamos no limiar de uma nova época dourada da exploração", acrescenta.

Além da estreia na Terceira, a edição deste ano tem ainda outra novidade: o Space, Ocean and Earth Insights (SOE"23) integra a programação da GLEX Summit. O objetivo é revelar "novas perspetivas e importantes conclusões dos mais recentes projetos científicos neste domínio", diz a organização em comunicado. Esta partilha impulsionará, então, "a discussão do futuro da exploração".